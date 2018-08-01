結婚一年鮮肉夫偷吃 妻抓猴崩潰「小三是72歲阿嬤」

2018年08月01日 08:24 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

英國伯明罕（Birmingham）一名24歲人妻與丈夫結婚，豈料才剛滿一週年就發現老公不對勁，時常出差往外跑，於是找徵信社調查對方，果真找到老公偷吃的證據，崩潰的是，他外遇的對象不是年輕辣妹，而是一名擁有4名孫子的「72歲阿嬤」。

綜合外媒報導，人妻琳賽（Lyndsey）與26歲丈夫結婚一年，她發現對方性格開始出現變化，在家兩人越來越少交談，甚至經常出差不在家，琳賽懷疑丈夫在外有小三，於是請徵信社的哈里斯（Carter Harris）進行調查，發現丈夫在多個約會網站註冊，最終找到他偷吃的證據。

哈里斯追蹤發現，琳賽丈夫在家外60英里（約97公里）的Premier Inn酒店，沒想到被拍到的小三，不是年輕的正妹，而是擁有4名孫子的72歲阿嬤，這個真相讓琳賽相當崩潰「我還無法相信這個事實，我甚至感到內疚，我不知道自己看到了什麼，當我看見影片時，沒想到阿嬤居然比我好？」。

另一名徵信社員工丹尼爾（Daniel Shaw）透露，琳賽起初發現丈夫經常晚回家，就連穿衣風格也出現變化，回到家後手機常面朝下且不離身，讓她懷疑對方偷吃，「我們花了很長一段時間，才找到他外遇的證據，沒想到真相讓人這麼震驚」。