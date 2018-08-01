猛女撿手機被蛇咬傷 冷靜活抓牠就醫：就是這條咬我

猛女撿手機被蛇咬傷 冷靜活抓牠就醫：就是這條咬我(圖翻攝自/錢江晚報)

友善列印
/綜合報導

真的是一個女漢子！大陸浙江第一醫院浦江分院日前來了一名20歲女子，當時她向護士告知被蛇咬傷，而她另一隻手還拿著一條「活蛇」，嚇壞現場的醫護人員，原來她在草叢中撿手機時，不慎被蛇咬傷，當下她臨危不亂抓蛇，由於處理態度相當冷靜，讓許多人嘖嘖稱奇。

根據《錢江晚報》報導，本月29日凌晨一名20歲左右的女子，至浙江大學醫學院附屬第一醫院浦江分院急診室就診，當時她手中還抓了一條活蛇，向醫護人原告知她被咬傷，醫院裡其他人看見此景，全嚇的躲到旁邊觀看，她邊填病例單時，還將蛇繞在自己的手腕上。

她邊填病例單時，還將蛇繞在自己的手腕上 她邊填病例單時，還將蛇繞在自己的手腕上(圖翻攝自/錢江晚報)

原來該名女子當天在外散步時，手機不小心掉到路邊草叢裡，沒想到伸手去撿時，不慎被蛇咬傷，蛇還跑到她手裡，女子趕緊將牠抓住，並趕緊至醫院治療。急診醫生黃生強檢查傷口，發現傷口並未出現紅腫，而女子手中的蛇，是一條沒毒性的「赤鏈蛇」，最後處理傷口後並無大礙。

而急診室醫護人員心有餘悸地表示「入夏以來，雖然醫院急診來了不少被蛇咬傷的患者，但患者帶著活蛇前來就診的，這還是頭一次」。醫師也呼籲，隨著天氣升溫，毒蛇出沒也變頻繁，若被咬傷時千萬不要慌張，首先要記住蛇的樣子，就醫時描述給醫護人員，才能針對性地選用抗蛇毒血清進行治療。

再來將傷肢進行綁紮，可延毒液擴散速度，爭取救治時間，接下來撥打急救電話，或自行就醫治療，千萬不要像該名女子，自行將活蛇抓住帶至醫院，因為此舉也可能造成二度傷害。

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