排隊藏玄機？她揭3連鎖速食店差異「女廁式最公平」

2018年08月01日 10:15 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

速食連鎖店遍及全球，排隊文化卻大不相同，近日有網友在PTT上分享在不同速食店發現的有趣現象，讓不少人大讚觀察入微。

原PO分享，在台灣的麥當勞、肯德基、摩斯漢堡3家連鎖速食店，各自擁有不同排隊文化。

麥當勞：如果開兩三個櫃檯，顧客自行賭運氣選擇A.B.C櫃檯排隊，有時候排A，結果BC結賬比你快的莫非定律比比皆是。

肯德基：開一個櫃檯，所有人都排同一列，點完自行去旁邊等餐。

摩斯漢堡：有些有拉紅龍，分出入口，有些店家還有停等線；身為女性，面對這種狀況很容易就理解成跟女廁一樣的排隊方式（在入口等，哪一間先開門就去哪一間，而不是在各間面前排隊），或是有去過高鐵櫃檯買票的人，應該也可以理解這種方式。

原PO表示，日前在摩斯漢堡櫃台前排隊點餐時，突然被後方男生拍肩膀問說「小姐，請問妳要排哪一邊？」當下她陷入沉思「我也很困擾該怎麼回答他，因為我的理解方式是女廁方式，但是那樣回答他應該不懂，我直接回答『哪個櫃檯結束就去哪個啊～』但是對方如果是麥當勞心態，應該覺得我很莫名其妙吧～他如果直接去別的櫃檯前排隊，我也會覺得莫名其妙吧…完全不知道怎麼跟他解釋不同的排隊方法。」

貼文一出引起網友熱議，「女廁排法比較好吧，先排的才會先點到」、「摩斯的排法最公平」；不過也有人認為「沒絕對吧，我也在麥當勞遇過女廁排法」、「店很小。還劃線是要排多長。支持一櫃一排」。