「簡單就好！」被要求免費畫情侶合照 正妹畫家作品被狂讚：神作

「簡單就好！」被要求免費畫情侶合照 正妹畫家作品被狂讚：神作(圖/ 翻攝自臉書@Iriana Rock)

友善列印

有一些畫家常常靠著替人描繪畫像當收入，但遇到網友想要免費索取，往往讓他們很頭痛。最近馬來西亞有一名正妹畫家伊莉安娜(Iriana Rock)臉書收到私訊，一名男子希望能免費畫他和女友的合照，還叮囑「簡單就好、後天就要」；沒想到伊莉安娜真的畫了一幅畫回送，讓大票網友狂讚「根本是神作」。

日前住在馬來西亞詩巫的伊莉安娜在臉書收到男網友私訊，表示「我想給我女友一周年禮物，想請問妳可以幫幫我嗎？就幫我畫我和女友的合照」，她答應後也表示必須收費；豈料，對方居然臉皮超厚，直言「可以幫我畫免費嗎就只要簡單畫就好」，還指定「大概後天就要了」。

伊莉安娜還是畫給這對情侶，不過是簡單兩個火柴人。 伊莉安娜還是畫給這對情侶，不過是簡單兩個火柴人。(圖/ 翻攝自臉書@Iriana Rock)

一般人看到男網友的一席話肯定被氣炸，但伊莉安娜沒有對此多作回應，反而真的手繪出男網友和其女友的「合照」，直接用簡單的兩個火柴人回敬對方，高EQ的處理讓許多人大讚，短短幾天就超過5千多人分享她的故事。

一票網友在底下留言狂推，「很像！！！看得出是他和他女友」、「我覺得可以！很可愛」、「沒有錯，他說不要太複雜」、「這情侶原來是大眾臉啊」、「簡單明瞭直接了當」、「簡單的神作，就是如此」、「妳這位畫家實在太有趣了」。

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