一餐要吃五碗！胖妞肥到被霸凌 甩肉變身模特兒選美

一餐要吃五碗！胖妞肥到被霸凌 甩肉變身模特兒選美(圖翻攝自/ig/pilipinofeed)

友善列印
/綜合報導

女大十八變！馬來西亞一名21歲正妹，不僅身材姣好且五官立體，今年更獲選本年度世界印度小姐（Miss India Worldwide）亞軍，不過她自己則透露，其實她從小很愛吃，甚至胖到超過101公斤(224磅)，由於外型肥胖經常被取笑，為了改頭換面於是決定減重，如今更成為一名模特兒。

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綜合外媒報導，擁有印度血統的喬安娜(Joanna Joseph)從小非常愛吃，一餐甚至可以吃進5碗飯，由於她又毫不忌口，7歲時就已重達60公斤(132磅)，到16歲時更是胖至101公斤(224磅)，由於外型的因素，導致她從小就飽受同學嘲笑，稱她為「醜小鴨」，就連老師也會加入行列，讓她感到相當難過。

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喬安娜甚至因此被排擠，只能靠寫日記及聽音樂，抒發憂鬱的情緒，為了能夠重新振作，喬安娜下定決心要減重，她先從飲食習慣改變，以新鮮蔬果取代加工食物，並搭配運動每晚跑步兩小時，體重果然迅速下降，起初還有人質疑她吸毒，才能瘦的這麼快，不過喬安娜選擇不去理會，堅持自己的信念。

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如今瘦至52公斤(115磅)的喬安娜，在馬來西亞擔任模特兒，2年前參選馬來西亞雪蘭莪州地球小姐成功奪冠，今年又獲選印度世界小姐亞軍。喬安娜分享自己的故事，表示每個人都做得到，只要有毅力就能成功，更提到「若是有目標就要努力去爭取，向那些曾經看不起自己的人證明，我也是可以成功的」。

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