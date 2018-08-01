男友媽是超級控制狂！護理師嘆「嫁進去不就每天跪舔地板」

2018年08月01日 15:50 杜炤佑

婆媳關係是最複雜的問題！一名護理師與男友交往幾個月後，對方就帶她見爸媽，結果男友的媽媽每次見面都問她是否有轉職醫學中心的打算，有天還塞紙條要她填寫資料，想要幫她關說換工作，讓她相當受傷，忍不住抱怨：「我還沒嫁進妳家，妳就這麼操控我的想法，哪天我嫁進去了，不就每天都要跪在地上舔地板？」

一名護理師在臉書「王子與公主病」po文寫道，與現任男友在診所認識的，起初男友媽認識她後，曾說過親戚在某醫學中心的待遇還不錯，結果之後雙方每次見面時，男友媽就會問她：「有沒有考慮去某醫學中心啊，我可以讓妳進去喔。」

雖然她都笑笑地說「未來會考慮」，但沒想到男友媽便主動幫她找醫院職缺，還塞紙條給她，表示「這是某醫學中心的履歷，妳填一填，我想辦法讓妳進去」，讓她內心感到很受傷。

女網友無奈地說：「我在診所當護理師又如何，在醫學中心當護理師又如何，有需要這麼看不起人嗎？我媽都沒管我賺多少錢，妳管那麼多幹嘛？我在醫學中心工作，妳就可以拿來炫耀說兒子的女朋友在醫學中心工作，順便滿足妳的虛榮心嗎？怎麼不去要求妳的兒子女兒呢？」「今天我還沒嫁進妳家，妳就這麼操控我的想法，哪天我嫁進去了，不就每天都要跪在地上舔地板？」

文章一出，其他網友看了也紛紛勸女網友，「所以不能嫁，快分吧」、「這婆婆太控制狂」、「這個嫁了一定三餐跟在旁邊唸」、「以後可能連妳存款都要幫忙管喔」、「在診所工作又怎樣？怎不叫兒子換工作」。