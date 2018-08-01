失蹤13年愛貓回家3天後離世 主人淚崩：牠知道自己到家了

威洛回家三天後在睡夢中離世（翻攝每日郵報）

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英國格洛斯特郡（Gloucestershire）一隻失蹤長達13年的貓咪威洛（Willow），上週三（25日）被主人透過一則臉書貼文給找到，而主人在找到貓咪後也欣喜若狂將牠接回家，並且細心的照顧牠，沒想到這隻貓咪才回到家三天就在睡夢中離世，讓主人相當難過。

根據《每日郵報》報導，威洛是在2005年走失，當時牠的主人史密斯（Abigail Smith）為了找回牠連續好幾個禮拜都在外張貼尋貓啟事，但卻一直沒有找到。時間就這樣過了13年，史密斯上週在臉書上看到一則有關於貓咪跌落池塘獲救的貼文，並發現照片中的貓咪和威洛長得如出一轍，欣喜若狂的他也立刻聯絡母親將貓咪接回。

據了解，史密斯是在2001年將當時只有6個禮拜大的威洛買回家飼養，在多年過去後威洛已經是隻17歲的老貓。對此，負責救治威洛的獸醫也指出，在威洛離家的這13年中應該是遇到了好心人士餵養，所以身體才會比一般流浪貓健康。

沒想到原以為能和愛貓共度剩下的時光，但威洛卻上週六晚間於睡夢中死亡，等於只與主人團聚了3天之後就離世，而史密斯一家人雖然難過，但也感激的表示雖然重逢很短暫，但是在威洛生命的最後幾天牠回家了，知道自己是被寵愛的。

威洛在四歲那走失，再次回家時已經十七歲（翻攝每日郵報） 威洛在四歲那走失，再次回家時已經十七歲（翻攝每日郵報）
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