住持強迫女弟子「雙修」 2僧侶氣得寫95頁論文舉報

住持強迫女弟子「雙修」 2僧侶氣得寫95頁論文舉報(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

最近大陸網路上瘋傳一份「論文級」檢舉文件，北京知名的龍泉寺內兩名僧侶實名檢舉住持釋學誠，內容提到他性騷擾和性侵多位女弟子，更以「男女雙修」的方式控制弟子，以及各種資金流向不明等問題；許多網友看完紛紛驚呼，根本是「最高規格的舉報信」。

綜合陸媒報導，北京龍泉寺內的兩名僧侶是清華大學工程博士的都監，後來於寺內剃度並長期待在那工作，但看到住持釋學誠各種不法行徑，氣得決定聯手執筆寫下「論文級」95頁檢舉信，光從文件目錄就能看出，釋學誠性侵多名女弟子，還會用各種方式控制寺內弟子，讓他們「男女雙修」或是控制他們的行為。

而釋學誠不僅是北京龍泉寺的住持，還是當地全國政協常務委員、民族和宗教委員會副主席、中國佛教協會會長、北京市政協常務委員，還有一堆各種頭銜，在當地是相當有名氣的人物；不過，不知道是否因為他的身分特殊，新浪微博只要是有關「龍泉寺」醜聞，一概被刪除，令網友質疑是否有靠山。

有許多網友看到這份檢舉文件，紛紛驚呼「這醜聞也太牛逼(厲害的意思)了」、「果然是博士，內容嚴謹」、「論文級舉報文件」、「最高規格的舉辦信」、「果然佛曰不可說，不可說」；有些人更引用國外性醜聞關鍵字「#Me Too」，揶揄地表示「阿Me Too佛」。

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