2018年08月02日 07:01 邱柏玟

最近一名快遞員月領25K，得靠吃吐司配白開水撐過月底的日子，在網路上引起熱烈討論。有一名男網友看到他的狀況，憶起年輕時的自己也經歷過，為了成為髮型設計師，帶著一點錢就北上打拼，在差點撐不下去時遇到生命中的貴人，一名林森北路的男公關給了他2萬元和一句話，讓他至今感激萬分。

男網友提到自己年輕時為了圓髮型設計師的夢，特地帶著幾萬塊就北上奮鬥，在新北市三重租房子，白天再去公館的髮廊當助理，因為他不是本科系出身的，所有事情都從最基本的開始學；但薪水不多，錢繳完房租之後身上連吃飯錢都所剩無幾，生活過得相當刻苦。

於是天天去吃自助餐，點20元白飯加滷汁這樣吃果腹，沒想到遇到第一個貴人就是自助餐的老闆，對方知道他沒錢所以都不夾菜，就表示如果是晚上來就讓他把菜夾回去吃，「要包回去白天吃也可以，反正我們會倒掉」；原PO也感動地說，這應該是他在台北吃過最溫暖的一餐。

窮到跑林森北賺錢險沉迷 「男公關一句話塞錢趕人」讓他終生感激。(圖/ 取自中時資料庫)

後來因為工作的關係要買一些練習用的道具，但都需要一筆錢，因此他決定深夜到林森北路打工，每天早上11點到晚上8點在髮廊當助理，晚上11點半到早上7點就在酒店當吧檯；但他發現當吧檯端端酒、打掃賺得錢有限，讓他面臨現實與夢想間掙扎的考驗，猶豫應該先存錢再圓夢，還是應該繼續撐下去。

直到他又遇到人生第二個貴人，一名資深的男公關，不僅替他要到不少小費，還教他怎麼跟女客人的應對方式，讓他短短兩個月存到不少錢；沒想到老闆娘覺得他做得不錯，問他要不要轉職當公關，當下被錢矇住眼的他，想到「一個晚上(賺的錢)就快比我當一個月助理還多」，心也開始動搖了。

原PO馬上跑去問幫他不少的男公關大哥，對方只默默地對他說，「不要被人用錢買走你的夢想」，並塞了兩萬元現金給他，也叫他不要再來這圈子了。結果多年後原PO當上髮型設計師，甚至自己開了一間店，事業相當成功；他也表示，現在只要到林森北路，就會特地在附近繞一繞，看看能不能遇到公關大哥，希望能當面感謝他。

最後他也補充，其實當時台北有親戚，但沒有人肯幫助他，「不要說住，連要頓飯吃電話都不接」；直到後來原PO事業順利，越來越成功之後，親戚才開始跟他聯絡，讓他感慨地說，「唉～冷暖人間呀」，並慶幸自己撐過那段苦日子。