墨國航班遇雹暴墜機 客拍下「驚悚過程」淚崩：我好怕

墨國航班遇雹暴墜機 客拍下「驚悚過程」淚崩：我好怕(圖翻攝自/推特/Ashley Garcia)

友善列印
/綜合報導
墨國航班遇雹暴墜機 客拍下「驚悚過程」淚崩：我好怕(影片來源/youtube/Suraj Kohli)

墨西哥國際航空（AeroMéxico）一架中型客機，於當地時間31日因天候不佳，導致班機才剛起飛不久，就墜落至杜蘭戈國際機場（Durango International Airport）附近，所幸機上4名機組人員與99名乘客都平安無事，而有乘客也用手機拍下墜機過程，期間可以聽見他們不斷驚聲尖叫，而拍攝者順利逃出後，與朋友趕緊擁抱，許多人都害怕的落淚。

機上乘客艾許莉（Ashley Garcia）在推特PO出墜落時影片，「今天我經歷人生最大的恐懼，沒有任何字能形容我當時的心情，感謝上帝給我活下來的機會」，當時窗外狂風暴雨霧濛濛一片，艾許莉含淚不斷的禱告，墜落至地面時，所有乘客更發出尖叫聲。

之後畫面艾許莉已逃出，只見飛機冒出陣陣黑煙，她的話語中充滿害怕，與朋友相擁而泣，而艾許莉則崩潰的喊著「我快要嚇死了！我真的好害怕，這一定是在跟我開玩笑吧！到底發生了什麼事」。而另一名乘客帕薩（Ramin Parsa）也拍下當時景象，雖然影片相當模糊，但仍能聽見乘客放聲尖叫，飛機墜落時，機身已被撞出破洞，大家藉此逃離機艙。

墨西哥國際航空總經理柯內薩表示，當時包含乘客與機組人員，一共有103人，其中有97人受傷送醫，而傷勢最嚴重則是駕駛，還有一名女性乘客全身25％燒傷，目前兩人情況穩定，並無生命危險。而杜蘭戈民防局發言人卡杜薩則指，飛機起飛後疑似遇雹暴，才會因機身被吹偏導致墜機，將此次失事歸類為意外，事故原因仍待調查確認。

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