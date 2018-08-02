2018年08月02日 10:56 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

9個月騙局！女友裝懷孕騙嬰夭折 新手爸開棺驚：洋娃娃？(影片來源/youtube/TSi Honduras)

宏都拉斯一名女子疑似為了留住男友的心，於是假裝自己懷了雙胞胎，就連親友都被她蒙在鼓裡，懷孕9個月後，謊稱要至首都的醫院生產，但回來後卻帶來死訊，表示其中一名嬰兒不幸夭折，一行人為孩子辦葬禮，豈料男友並不相信，於是挖土開棺後，發現棺材裡竟是「穿白衣的洋娃娃」。

根據《太陽報》報導，羅莎（Rosa Castellanos Diaz）先前欺騙男友與家人，稱她已懷有一對雙胞胎，而這個謊言持續了9個月，期間她還頻頻表示很期待孩子出生，直到本月25日時，羅莎離開居住的村莊，提議要自行至首都德古西加巴（Tegucigalpa）的醫院生產。

但當晚羅莎便打電話給男友梅爾文（Melvin Mendoza），悲痛的說其中一個孩子，不幸在生產時死亡，當時男友就感到不對勁。羅莎隔兩天後便回村落，但帶回來的卻是一個白色小棺材，並向親友告知，由於孩子出生死後，醫院就用棺材裝屍體後密封，甚至還禁止她打開，因此無法讓大家看孩子最後一面。

羅莎接著表示，另一名孩子則在醫院，接受醫護人員照料，並於當天下午，與家人及梅爾文一起幫孩子舉辦葬禮，當下梅爾文感到相當難過，不過葬禮結束後，他的朋友卻覺得不對勁，認為羅莎在說謊，為了是要梅爾文不要離開她，於是慫恿他偷偷開棺確認，找出事情的真相。

豈料他們半夜將棺材挖出來，打開一看後瞬間傻眼，原來裡面根本沒有嬰兒的屍體「當我們拉出棺材後，才發現裡面放著一個洋娃娃，而且打扮的像嬰兒一樣」，於是他們原封不動的將棺材拿至警局報案，而此件事情曝光後，儘管梅爾文被欺騙，但仍決定不對羅莎提告。