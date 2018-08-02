9個月騙局！女友裝懷孕騙嬰夭折 新手爸開棺驚：洋娃娃？

9個月騙局！女友裝懷孕騙嬰夭折 新手爸開棺驚：洋娃娃？(圖翻攝自/太陽報)

友善列印
/綜合報導
9個月騙局！女友裝懷孕騙嬰夭折 新手爸開棺驚：洋娃娃？(影片來源/youtube/TSi Honduras)

宏都拉斯一名女子疑似為了留住男友的心，於是假裝自己懷了雙胞胎，就連親友都被她蒙在鼓裡，懷孕9個月後，謊稱要至首都的醫院生產，但回來後卻帶來死訊，表示其中一名嬰兒不幸夭折，一行人為孩子辦葬禮，豈料男友並不相信，於是挖土開棺後，發現棺材裡竟是「穿白衣的洋娃娃」。

根據《太陽報》報導，羅莎（Rosa Castellanos Diaz）先前欺騙男友與家人，稱她已懷有一對雙胞胎，而這個謊言持續了9個月，期間她還頻頻表示很期待孩子出生，直到本月25日時，羅莎離開居住的村莊，提議要自行至首都德古西加巴（Tegucigalpa）的醫院生產。

但當晚羅莎便打電話給男友梅爾文（Melvin Mendoza），悲痛的說其中一個孩子，不幸在生產時死亡，當時男友就感到不對勁。羅莎隔兩天後便回村落，但帶回來的卻是一個白色小棺材，並向親友告知，由於孩子出生死後，醫院就用棺材裝屍體後密封，甚至還禁止她打開，因此無法讓大家看孩子最後一面。

羅莎接著表示，另一名孩子則在醫院，接受醫護人員照料，並於當天下午，與家人及梅爾文一起幫孩子舉辦葬禮，當下梅爾文感到相當難過，不過葬禮結束後，他的朋友卻覺得不對勁，認為羅莎在說謊，為了是要梅爾文不要離開她，於是慫恿他偷偷開棺確認，找出事情的真相。

豈料他們半夜將棺材挖出來，打開一看後瞬間傻眼，原來裡面根本沒有嬰兒的屍體「當我們拉出棺材後，才發現裡面放著一個洋娃娃，而且打扮的像嬰兒一樣」，於是他們原封不動的將棺材拿至警局報案，而此件事情曝光後，儘管梅爾文被欺騙，但仍決定不對羅莎提告。

妹子退房後的走路姿勢 網友：... 女獸醫用嘴咬掉山羊睪丸「一秒...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。