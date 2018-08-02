曾登《LIFE》雜誌封面 金門三獅山砲堡被當垃圾火速拆了

2018年08月02日 11:20 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

在金門「八二三砲戰」期間反砲戰發射砲彈最多、曾經登上美國老牌雜誌《LIFE》封面的三獅山砲堡，日前竟被軍方當垃圾火速拆除，引爆退役軍人及地方文資保存團體怒火。

前陸軍副司令備役中將黃奕炳昨（1日）深夜以「誰來救救金門的戰地史蹟」為題，撰文疾呼軍方立即停止拆除金門所有的軍事設施，以待完成文史價值的評估。

黃奕炳以「黃埔」為筆名，在臉書發文表示，上星期五（7月28日）上午才專程返回金門參加「金門營區活化再利用」的學術研討會，這兩天卻不斷傳來軍方不顧文化局和地方文資保存團體的協調與懇求，加速拆除他們認為不重要的軍事工事、陣地、據點和砲堡，俾能還地予民，減輕巡管的壓力。

黃奕炳說，近日軍方快速拆除了民國43年構建的山前復國庫，以及民國45年構建、「八二三砲戰」反砲戰發射砲彈最多、曾經登上「LIFE」封面的三獅山砲堡。「眼看珍貴的歷史文化遺產被棄如敝屣，夷為平地，地方有知之士莫不痛心疾首，甚至有人為之痛哭流涕。」身為一個金門子弟和退伍軍人，也忝為「金門申請世界遺產登錄委員會」的委員，他對此狀況至為憤慨、痛心和遺憾。

黃奕炳感嘆，「金門戰地史蹟的珍貴，眾所週知，遭此厄運，全因從中央以迄地方各機關的『本位主義』作祟，缺乏全般的計畫與執行作為，都想到解決自己的問題，把戰地史蹟當燙手山芋。如按此一狀況發展下去，金門未來賴以永續經營的文化資產，將在兩三年內摧毀、破壞殆盡，一個世界級的歷史文化遺產，被譽為『活的軍事博物館』，將永遠在島鄉的大地上消失。」

黃奕炳喊話，懇請有決策權力的機關和個人，以更宏觀的視野、前瞻的眼光，站在國家長遠整體利益，能儘速整合各相關單位，主動採取立即、積極有效的措施，救救汲汲可危的金門戰地史蹟，並建議：

一、立即停止拆除金門所有的軍事設施，以待完成文史價值的評估。

二、組成跨部會、地方跨單位的專案小組，全面盤㸃金門所有的軍事設施（包括仍在正常使用者），拍照、錄影、列管，具國防機敏性質者，由軍方按國家機密保護法處理。

三、組成審查小組，全面審查金門地區所有軍事設施的文史價值，區分後續處理的方式。

四、審查必須保留之戰地史蹟且佔用民地者，由相關單位出面承諾保證：以等值或較高價值之公有（國有、縣有）土地交換，爭取鄉親之支持。

五、文資保護法規應該迅速補漏，增訂「擅自拆除戰地史蹟」之罰則，使文資保存主管機關有所依循。

《LIFE》封面同一入口處。（圖／翻攝自黃埔臉書）