蝦仁炒飯＋蝦仁煎只要65元！網友狂推：老闆好佛

2018年08月02日 14:28 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

什麼都漲、就是薪水沒漲的時代，大家吃什麼都要追求高ＣＰ值，高雄一名女網友分享只花65元就能買到便宜又好吃的炒飯和蝦仁煎，在網路上引起熱烈討論，不少網友看了直呼「不用新台幣讓它下架，太對不起老闆了」。

原PO今（2日）在臉書社團《爆廢公社》上傳兩張照片，分別是讓人看了垂涎三尺的蝦仁炒飯和蝦仁煎，重點是一盒用料豐盛的炒飯才35元，蝦仁煎也只要30元；此外，價目表上的蚵仔煎、雞絲飯、蛤仔湯通通30元，一碗魚丸湯（5粒）甚至只賣10元。

這間小吃攤位於高雄市三民區新民路上，老闆娘是一位今年75歲的老婦人，一賣就是50年，現在換年輕人接手，10幾年來依舊維持銅板價。

便宜到令人匪夷所思的價格，讓不少網友狂推，「那屋口零啊…老闆應該在積公德吧！」、「佛心來著」、「老闆會不會做生意啊！我要去教訓他，用新台幣下架他」；同時也釣到各地網友感嘆「哪裡啊？我台北，價錢要雙倍或更多」、「桃園的蝦仁炒飯70－80元，這家35元還多放了豬肉，羨慕南部的物價」、「新竹這炒飯大概要100」。

蝦仁炒飯讓人看了垂涎三尺（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）