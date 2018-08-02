一口吞木瓜！阿爸種出「袖珍版」水果 網狂推：不擔心吃不完

2018年08月02日 14:41 邱柏玟

夏天吃水果能消暑，但無論哪一種水果都只有拳頭大，那怎麼夠吃！最近一名南部的網友分享自己老爸親手種植的水果，沒想到鳳梨只有巴掌大，木瓜也小到一口就能吞下，引起網友熱情討論，有人更狂推「這樣反而會大賣吧」。

一名來自高雄的男網友在臉書社團發文，分享幾張特別的水果照，畫面中看到鳳梨居然只有拳頭大，而木瓜更是迷你，只有一般成人手指的程度，剖開後能清楚看到果肉還沒有籽；原PO表示，「阿爸的心血，為什麼什麼水果都是拳頭大啊」，而他也提到，「一人只能分一口」，如果想要吃第二口，還得等到明年。

原PO分享阿爸種的水果，居然都只有拳頭大，引起網友熱議。(圖/ 翻攝自臉書)

許多網友看到原PO阿爸種的袖珍版水果，紛紛驚呼「可愛耶！這樣吃只有吃不夠，不會吃到膩」、「難道是惡魔果實～」、「迷你版好可愛」、「這也是有經濟價值的！如果遇上高人指點別說外銷了！國內就賺翻」、「因為這不是阿嬤種的」、「一口水果，肯定大賣」、「這樣拜拜很方便」。

也有不少人好奇Q版的水果，味道和口感有沒有不同，原PO也回應，儘管阿爸的水果不像市售的那麼甜，「阿爸有成就感比較重要～口感什麼的都沒差了」；而有些人笑說期待看到「巨無霸版」的水果，但他也只是笑笑地說，「沒意外應該都是拳頭大，之前種紅龍果也是拳頭大」。

用盆栽種植的鳳梨也只有巴掌大，原PO還說阿爸先前種植的紅龍果也是拳頭大。(圖/ 翻攝自臉書)

有一些內行的網友也跳出表示，「種盆的會這樣，我媽也有頂樓的開心農場，種出來的哈密瓜、火龍果跟西瓜都是這樣的」、「跟生長環境有關，應該是盆栽不是土栽」、「我爸還有種過香蕉只有手指大小，超好吃！這種不是營養不構，而它就是這麼小的品種」。