開會印資料卡紙！女同事急催對話藏顏色 全場憋笑聽完

2018年08月02日 15:04 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

中文有些讀音很類似，若是沒有念清楚，就很容易讓人誤會。最近一名男網友分享自己的故事，由於老闆臨時要開會，因此需要多份資料，他與另一名女同事負責幫忙影印，期間兩人因很匆忙，也未注意對話內容，當一切準備完畢進會議室時，其他同事全笑翻。

一名男性上班族在《爆怨公社》分享自己的尷尬故事，今日一早老闆臨時要開多人會議，因此他與另一名女同事，便幫忙印開會所需資料，不過影印機印多張時，就容易造成卡紙，眼見開會的人都到齊了，但他們資料卻還沒準備好，兩人當下都開始慌了。

原PO分享兩人對話內容，許多網友都笑翻(圖翻攝自/爆怨公社)

於是女同事便詢問印好了沒，原PO回覆「我在印了」，對方接著催促「你快點印好不好？人都來了」，他也緊張的解釋「印也是要時間啊！妳這麼急，搞得我很緊張」，這時女同事才冷靜一點，反問「要不要我幫你印？」，而男網友則拒絕「我自己印就好，妳這樣會打亂我的節奏」，最後女同事只好說「好啦！那你先印，等下再幫你」。

豈料因為影印機與會議室距離不遠，許多同事都聽見他們的對話，當原PO將事情處理好進會議室後，另一名男同事意味深長的笑著「下次記得先印，不要讓人家等」，全部的人都忍不住大笑出來，這時他還反應不過來，過了兩秒才恍然大悟，由於「印」與「硬」讀音類似，同事藉此嘲笑他，讓原PO尷尬不已。

許多網友看了全笑歪「影印機先動手的」、「此印非比（硬）」、「ㄣ、ㄥ不分…」、「你的正音老師在你後面，他現在很火」、「還沒放進去，要怎麼印啊...我是說放紙啦」，還有人分享類似經驗「以前的公司突然有通電話要找工程師，我回問對方：您要軟體工程師還是硬體工程師，電話轉了過去，就詢問你是硬還是軟？頓時空間好像凝結了…我恍然大悟」。