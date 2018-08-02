壁虎天花板炫技「放手倒立」 網笑噴：馬戲團偷跑出來的

2018年08月02日 16:00 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

在日常生活中總會有一些小蟲或小動物在家中「肆虐」，往往讓民眾相當苦惱。最近有一名男子在家中天花板看到一隻壁虎，但令他驚奇的是，壁虎居然「放手倒立」，讓他忍不住笑說，「台上一分鐘，台下十年功」；照片也讓一票網友笑翻，有人開玩笑表示，「馬戲團偷跑出來的」。

昨(1)日晚間有一名男網友在臉書社團發文，分享一張超萌壁虎照，寫著「台上一分鐘，台下十年功」，原來畫面中的壁虎僅用兩隻腳「黏」在天花板，呈現「放手倒立」的姿勢，讓人看了又好笑但又忍不住替牠擔心，不知道是不是下一秒就會摔到地上。

壁虎居然放「手」倒立，讓網友紛紛感到驚奇。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

壁虎炫技的照片瞬間萌翻大批網友，紛紛留言「怎麼這麼有喜感」、「超強的啦」、「不可能任務7飛簷走壁」、「原來是蝙蝠啊，還以為是壁虎呢」、「核心要夠強手才能黏回去，不能就只能等掉下來了」、「這年頭連壁虎都要會特技了」、「來賓請掌聲虎力」、「我看到滿滿的查克拉聚集在腳部」、「雖然不喜歡，但是好可愛」。

而壁虎不是天生就會飛簷走壁，主要是牠們的腳趾有將近10億支微小特殊的細毛，有些細毛很靠近平面，讓壁虎能靠依靠「凡得瓦力」吸附在物體表面，不會滑落。牠們有很強的適應能力，連沙漠或熱帶地區都能生存，因此在地球生活已超過五千萬年。