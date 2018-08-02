只有他沒出過國！小六生媽好慌 砸3個月薪水送兒遊學

只有他沒出過國！小六生媽好慌 砸3個月薪水送兒遊學(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

小學就送孩子出國，到底好還是不好呢？大陸杭州一名母親，最近急著將孩子送出國，主要的原因竟是「全班只剩他兒子沒出過國」，不過由於她們家境普通，送孩子出國的費用，將近她3個月的薪水，而該名母親的做法，也引發網友討論。

根據《錢江晚報》報導，一名孫姓媽媽家庭經濟普通，但為了讓兒子能接受更好的教育，於是費盡心思將孩子送進杭城一所私立小學就讀，因此孩子同學的家境，都比他們還要優渥，而該所小學每年都會舉辦暑假遊學團，但這六年他們曾未參加過。

孫母表示，寒暑假他們大多在國內旅遊，由於學校舉辦的遊學團費用不低，且也沒多餘的時間「一次遊學活動費用起碼要3萬元，等同於我三個月的工資了」，但今年她卻改變主意「我是被逼急的，直到現在我才知道，兒子小學6年，全班竟然只有他一個人沒出過國」。

兒子在暑假放假前就表示，這次他一定要跟同學一起參加遊學團，當時孫母原本想要拒絕，但當得知全班只有他沒出過國時，她便決定答應兒子的要求「班上一個同學的媽媽告訴我，今年班裡一共有3個孩子參加這次遊學活動，就我兒子以前從沒有出過國」。

孫母透露開學後，兒子的同學會聊寒暑假生活，甚至分享出國的故事，但卻只有他的兒子接不上話，「兒子比較懂事，從來沒跟我抱怨過。今年，他小學畢業，馬上要讀國中了，說小學裡最想完成的一個願望，就是參加遊學團」。孫母最終也答應孩子的要求，兒子開心的說要買禮物回來給母親。

不少網友則表示「我這麼大也沒出過國門」、「物質上的攀比、虛榮已滲透到了兒童階段，堪憂的是在金錢面前的屈膝」、「圈子不同何必硬進」、「我二十歲都沒有出國過」、「別的孩子只是隨便出去玩玩的費用，是你家三個月的生計，你說值不值，有沒有必要？不是所有的風都跟的起，你們根本不在同一個起點上」。

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