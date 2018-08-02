狼師伸鹹豬手又寫信騷擾 2女學童怕到不敢上學

2018年08月02日 18:13 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

老師在一般人心中都是正直、有禮貌和專業的形象，更是每一名學生的「榜樣」。澳洲墨爾本先前出現一名狼師格拉斯基(Richard Grabski)，在學校圖書館對2名女學童伸鹹豬手，事後女童怕到不敢上學，還寫信騷擾，相當無恥；最近終於被法官判刑，接受監禁4個月和登上性罪犯清單15年。

綜合外媒報導，澳洲墨爾本一名34歲男老師格拉斯基在2017年時，於學校圖書館內猥褻2名女學童，將手伸進她們校服裙子底下，放在大腿上之外還撫摸陰部，害她們怕到不敢反抗；格拉斯基隔天還寫信給其中一人，要求她下課後到一間教室和他「一對一碰面」，嚇得女童不敢去上學。

直到同年6月消息才曝光，警方到格拉斯基的家中搜索，找到一個硬碟及電腦內有犯罪相關內容，還有一份他親自手寫說明猥褻女學童的文件；警方也向受害女學童聯繫，她指控7個月前就遭到狼師騷擾，導致她有一段時間不敢去上學，因為學校變得不安全，「我的生活一切都變了」。

終於在日前經過當地法院認定，格拉斯基不僅沒有做好老師的榜樣，還對自己應該照料的孩童做此猥褻的噁行行徑，決定處以4個月監禁並同時服刑，獲釋後得實施18個月社區懲戒令，更得被刊登在性罪犯清單上15年。最令人憤怒的是，格拉斯基表示獲得上訴後，他會對這些指控和判刑提出上訴。