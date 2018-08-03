名醫遭槍殺扯出案外案 男子不滿21年前母被醫死埋殺機

曾幫老布希治療心臟的名醫豪斯克內希特（左）日前遭當街槍殺（翻攝cbsnews.com）

友善列印
帕帕斯（左圖）騎著單車尾隨豪斯克內希特，並在光天化日之下掏槍射殺他（翻攝cbsnews.com） 帕帕斯（左圖）騎著單車尾隨豪斯克內希特，並在光天化日之下掏槍射殺他（翻攝cbsnews.com）

曾經為美國前總統老布希（George H. W. Bush）治療過心臟的名醫豪斯克內希特（Mark Hausknecht），上個月在德州休士頓遭槍手殺害，而警方近日也公開詳細案情，指出一名男子的母親在21年前接受豪斯克內希特治療後不幸離世，他心生怨恨埋下殺機，才會在21年後下手行兇。

綜合外媒報導，上個月20日豪斯克內希特一如往常騎著單車前往醫院上班，沒想到卻在路途上遭到一名槍手朝他連開三槍殺害，在豪斯克內希特過世後，老布希也透過聲明表示對方是一個出色的醫師以及好友，對於他的離世深感痛心。

在驗屍結果出爐後，警方發現豪斯克內希特身體中了兩槍、頭部中了一槍，明顯是一場針對性的刺殺行動，並在調查後認為現年62歲的地產商帕帕斯（Joseph James Pappas）涉有重嫌。

警方指出，帕帕斯的69歲母親在1997年曾接受過豪斯克內希特的治療，但最後仍離開人世，懷疑帕帕斯就是在此時種下了殺機，才會在多年後下手行兇。而目前警方也已經對帕帕斯發出通緝令，並全力追捕當中。

警方懷疑地產商帕帕斯涉有重嫌（翻攝cbsnews.com） 警方懷疑地產商帕帕斯涉有重嫌（翻攝cbsnews.com）
冰淇淋加瀉藥給孩子吃 網紅被... 40萬抖音女網紅遭割喉！男友...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。