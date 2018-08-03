名醫遭槍殺扯出案外案 男子不滿21年前母被醫死埋殺機

2018年08月03日 07:00 陳慶餘

帕帕斯（左圖）騎著單車尾隨豪斯克內希特，並在光天化日之下掏槍射殺他（翻攝cbsnews.com）

曾經為美國前總統老布希（George H. W. Bush）治療過心臟的名醫豪斯克內希特（Mark Hausknecht），上個月在德州休士頓遭槍手殺害，而警方近日也公開詳細案情，指出一名男子的母親在21年前接受豪斯克內希特治療後不幸離世，他心生怨恨埋下殺機，才會在21年後下手行兇。

綜合外媒報導，上個月20日豪斯克內希特一如往常騎著單車前往醫院上班，沒想到卻在路途上遭到一名槍手朝他連開三槍殺害，在豪斯克內希特過世後，老布希也透過聲明表示對方是一個出色的醫師以及好友，對於他的離世深感痛心。

在驗屍結果出爐後，警方發現豪斯克內希特身體中了兩槍、頭部中了一槍，明顯是一場針對性的刺殺行動，並在調查後認為現年62歲的地產商帕帕斯（Joseph James Pappas）涉有重嫌。

警方指出，帕帕斯的69歲母親在1997年曾接受過豪斯克內希特的治療，但最後仍離開人世，懷疑帕帕斯就是在此時種下了殺機，才會在多年後下手行兇。而目前警方也已經對帕帕斯發出通緝令，並全力追捕當中。