「原諒我！」短髮妹當街下跪道歉 男友冷淡玩手機惹眾怒

「原諒我！」短髮妹當街下跪道歉 男友冷淡玩手機惹眾怒(圖/ 翻攝自推特)

友善列印
／綜合報導

感情問題往往困擾著許多人，當情侶間發生爭吵該如何解決才妥當？最近有日本網友在街頭看到一對疑似是情侶的男女，女方當眾下跪大喊「對不起！請原諒我」，嚇壞現場不少路人；有目擊者拍下分享到網路上引起熱議，有人痛批男子很無情，但也有些人認為不該「看圖說故事」。

一名日本網友在推特分享兩張照片，並寫著「有人叫女生對他土下座，還要一邊大喊『真的對不起！請原諒我！』東京，好可怕」，從其中一張照片看到一名短髮女子雙膝跪在疑似是男友的男子面前，另一張照片則是直接將頭幾乎貼在地板，呈現跪趴的姿勢。

女子下跪後，男子冷漠地玩著手機的模樣，引起網友撻伐。 女子下跪後，男子冷漠地玩著手機的模樣，引起網友撻伐。(圖/ 翻攝自推特)

從原PO的說法得知事發地點在東京街頭，讓他忍不住直言「我真的替那名女人感到難過」、「東京好恐怖啊」。而這篇動態馬上引起當地網友熱議，有不少人紛紛跳出來痛批照片中的男子，「跟男生還是女生無關，在公眾場所這樣下跪真的讓人不舒服」、「我才不要跟這種男人交往」、「他一眼都不看她，還在玩手機，太可惡了」、「太不尊重女性了吧」。

不過，有一派網友則認為大家不該看圖說故事，沒有人知道兩人到底發生什麼事情，還質疑原PO的說法根本是「性別歧視」，留言表示「女生和男生動作互換就不會有人吵了吧？」、「為什麼女生不能下跪？憑什麼？」、「說不定情侶在玩SM啊」、「除非你知道他們發生什麼事，不然你沒資格亂罵人」。

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