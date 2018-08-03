「愛睡垃圾桶裡！」英國士兵失蹤2年 父：可能被輾碎死了

「愛睡垃圾桶裡！」英國士兵失蹤2年 父：可能被輾碎死了(示意圖/達志影像)

友善列印
／綜合報導

英國一名23歲的皇家空軍士兵麥基格在2016年9月24日凌晨外出，自此之後卻消失無蹤，即便當地警方搜索都沒有結果。不過他的父親先前在臉書PO文指出，兒子從前就喜歡爬到大型垃圾桶裡睡覺，可能早就被當成垃圾壓碎，「我相信他已經死了，所以也不會繼續苦苦盼著他回家。」

據外媒報導，麥基格（Corrie McKeague）的最後身影出現在馬蹄區（Horseshoe）一處巷弄內，當時時間為2016年9月24日凌晨3點25分，可是他走進巷子後就再也沒有出來，幾個小時後垃圾車便前往收拾。且據警方指出，一般垃圾車應該像平常一樣收到10多公斤的垃圾，可是事發當天的卻重達110公斤以上，相當可疑。

麥基格的父親表示，兒子從前就有在垃圾桶睡覺的習慣，自從兒子失蹤後，他與妻子一直不願相信，但後來聽說當天收拾的垃圾中有一桶重達百公斤，懷疑就是他的兒子在裡面，加上警方也找不到人，「我相信兒子不是失蹤是已經死了，而且是被當成垃圾壓碎，我不會再盼著他回家，甚至期望找到遺骸，因為這太困難了。」

雖然在社群網站上都有人替麥基格成立「尋人」的貼文，不過至今仍無收穫，英國警方也在今年4月宣布結束調查，目前只剩下親友努力尋找他。

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