「心跳降到20然後又停了」10歲女童這封父親節簡訊讓仁醫哭了

2018年08月03日 12:36 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

被網友封稱為「仁醫」的台大婦產科醫師施景中，經常在網路上分享行醫的所見所聞，溫暖的文筆感動不少人。昨（2日）晚間，他提到10年前親手接生了一名患有複雜先天心臟病的10歲女童綺綺，10年後再動手術卻再也沒有醒過來，他回想起兩人過往的互動，以及綺綺勇敢面對心臟手術的故事，讓不少網友看完揪心不已。

施景中昨在臉書PO文表示，10年前親手將這可愛的小女生接生到這人世上，她患有複雜先天心臟病，但父母不願放棄她，綺綺出生後手術順利，過著和一般小孩無異的生活。6年後，綺綺和媽媽來找施景中，感謝醫師當年的幫忙以及給予的溫暖與協助，同時透露綺綺在5歲左右動了第2次心臟手術，喜歡恐龍的她當時還哭著說，「媽媽，我一定可以的，我會像恐龍一樣勇敢的。」雖然淚流滿面，但眼神既勇敢又堅強。

趁著暑假，綺綺鼓起勇氣，進行最後一階段的手術，可是手術雖然完成，但她卻沒醒過來。綺綺的媽媽傳簡訊通知施景中，「綺綺要去旅行了！她還在兒童醫院六樓，如果可以，您可以去看看她嗎？她最喜歡您了」他一看立刻衝出家門，一邊開車，眼淚卻忍不住掉了下來。

「剛到加護病房時，心電圖的曲線已經變平，我原本以為綺綺的神識已經走了。當我跟她講話時，我看到心電圖又出現波型，心跳恢復到40多。這時綺綺眼眶流出眼淚，滴下臉龐。隔了一陣，心跳又慢慢降到20，然後又停了。我知道她還在，只是在努力撐著，要向塵世間的大家告別。辛苦妳了，綺綺。」施景中感嘆，「10年後，我又送她離開這世界。」

綺綺的媽媽1日傳簡訊給施景中，告訴他綺綺的「畢業典禮」已經圓滿完成，「她的骨灰燒出了淡藍色舍利花，畢業典禮當天，因緣際會下，法鼓山的大法師以及約60位師兄師姐們為她追思祝福，她今生功課的修行已經圓滿了。」此時又看到去年綺綺寫給他的訊息，「醫生阿北您好，我是綺綺，祝您父親節快樂。」讓他忍不住淚流滿面。

施景中也於臉書分享出綺綺媽媽傳給他的照片，照片中綺綺展現繪畫才能，將恐龍畫得活靈活現，讓他不禁感嘆「這些本來要用這些圖來徵選Line的貼圖，可惜她看不到這一天。」

不少網友看了這篇故事後無不動容，「默默的流了一臉的淚」、「綺綺真的很有才華，祝福在另個世界美好的活著，謝謝醫生的幫助，真的很感動」、「雖然要走留不住，但愛卻永遠留下來」。