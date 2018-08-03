他交到「女神級」女友 同居發現竟會「尿床」超崩潰

2018年08月03日 14:52 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

男女交往顏值固然重要，但對方若是衛生條件極差，就算外在條件滿分，也讓人退避三舍。一名34歲的男子日前透露和「女神級」女友交往5個多月，小倆口近日開始了同居生活，沒想到卻是一連串噩夢的開始，對方的超噁怪癖讓他驚呼「如果娶了這種噁心要死的女朋友當老婆。未來不可想像啊。」

「這種女人真的存在，不要懷疑！」原PO在《靠北女友》粉專上匿名PO文，提到因為朋友的介紹，認識了現任女友，「我敢說她是明星等級的顏值，身材也是沒話說，脾氣也還不賴，不會鬧跟還算體貼。」兩人一個禮拜前開始同居，貌似甜蜜的開端，但對方的衛生習慣卻讓他崩潰連連。

原PO表示，住在一起後才發現女友竟然會尿床，「早上起來突然發現為什麼床有點濕濕的。彎頭一看…我睡在她的尿上一個晚上啊，真的有點傻眼！問她怎麼一回事她還說，喔這個很平常啊，沒有什麼大不了…」女友還說自己三不五時就會尿床，讓原PO嚇傻，好奇「25歲的女生會認為尿床是很正常的事情嘛？」

此外，原PO抱怨，女友不但不喜歡洗澡、衣服穿了亂丟、食物吃完放到長蟑螂、大便也不沖水，就連他月薪50萬還嫌不夠用，忍無可忍的他打算就此放生女友，「真的很難想像一個正妹可以活的這樣！」

不少網友看了紛紛留言回應「另類恐怖片」、「拜託別放生」、「難怪媽媽都說越漂亮的女生越會說謊」；不過也有人狂酸「今日最唬爛的文非你莫屬」、「一個藥頭，一個呷K少女」。