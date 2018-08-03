「拿500騙1000！」店家霸氣拿出「8台監視器」 奧客秒道歉

2018年08月03日 15:47 杜炤佑

鐵板踢好踢滿！近日一名從事收銀員的網友表示，某天同事碰上一名奧客，明明拿500元出來，卻向店員辯解拿的是1000元，要求店員退還1000元，還暴怒要求調監視器，沒想到事後請主管出來後，一句話就讓奧客臉色僵硬，馬上道歉說自己「記錯了！」

一名網友在論壇「DCARD」發文表示，某天同事站收銀台時，向客人表示：「總共XXX，收您500元」，不過客人卻開始刁難，「什麼500（元）？我剛剛明明給1000（元），我皮夾裡只有1000（元）跟零錢，沒有500（元）」。

眼看店員有點錯愕，奧客更變本加厲說：「為什麼不說話？你沒辦法嘛？那就退錢啊！」後來主管出面直接表示：「小姐麻煩看一下上面，八隻監視器，確定要看嗎？如果確認無誤我會報警，不管誰對誰錯，你都有欺負我同事的事實」。

結果奧客馬上臉色大變說：「對不起是我記錯了」，讓人不禁懷疑對方是因為覺得店員好欺負，才想要藉機「卡油」。對此，許多網友看了都紛紛留言，「別人的主管果然不會讓我失望」、「好爽的文，欺負櫃檯的人腦袋是不是有問題，缺錢是不會去賺」、「這主管我覺得可以」、「我們都會盡量不要讓收銀機裡有千鈔，之前也有遇到客人說他給我千鈔，我直接打開收銀機給他看，裡面根本沒藍色...」。