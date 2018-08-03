柯P「學姊陪吃飯」挨轟物化 童仲彥：對女權自助餐忍無可忍

台北市議員童仲彥（資料照，陳怡誠攝）

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台北市長柯文哲因先前表示，若一日幕僚影片觀看次數突破千萬，建議麥卡貝可以找學姊和大牛（應是小牛）一起陪粉絲吃飯，沒想到言論一出卻挨轟是在物化女性。對此，議員童仲彥也透過臉書發表個人看法，指出這些人高舉女權大旗把所有事情都無限上綱，連鄉民最常見的網聚都能被說是在物化女性，「當男人胸肌被女人偷抓，她們竊笑時，說你是天菜，是給你面子…男人們還要再忍受女權自助餐嗎？」

童仲彥指出，這些女權自助餐才不管你到底是雞蛋糕還是紅豆餅，只要掛個女權就在那邊血口噴人，「為什麼男人心裡苦，不能說？為什麼男人會早死？太悶了吧！多少女人掌握男人所有的錢，還要掌你的權，控制你的行動自由，污蔑你，要你不能說。男人不能訴苦，因為那就不是男人了，你不會悶死嗎？罵你肥宅，出門還要你出錢，高興時說是談戀愛，不高興說你猥褻。她們要絕對的物質欲望，大吃女權自助餐，還要嫌你不夠高富帥。」

童仲彥也認為，在女權之中最重要的概念就是「平權」，但是在這些吃慣自助餐的人眼中卻永遠沒有「男權」這道菜色，「有種罵我們肥宅，吃飯請自己出錢。公開拍照叫物化，以後女人別又哈又摸天菜。女人都當總統了，女權自助餐何不主張取消選舉每四人保障一人女性的保障名額？」最後童仲彥更號召男性「一起對女權自助餐翻桌」。

貼文曝光後引起熱議，網友也紛紛留言表示：「了不起，負責！」、「男人說不出來的苦阿童幫你訴苦 ，性別平等是必須的」、「阿童自從事件後像是打通任督二脈」、「童家拳專打假掰」。

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