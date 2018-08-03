被狗舔感染嚴重敗血症 男子截四肢保命

被狗舔臉感染嚴重敗血症 男子截四肢保命（翻攝FOX6）

友善列印

美國威斯康辛州一名48歲男子相當愛狗，因此常常跟狗狗們親近，沒想到他卻在近日被狗舔之後遭到細菌感染，甚至還引發敗血症，為了保命，他的鼻子、雙手手指以及雙腳都需要截肢，而男子未來也需面臨更多後續的治療，復原之路相當漫長。

綜合外媒報導，現年48歲的男子曼杜費（Greg Manteufel）相當愛狗，但他卻在今年6月被一隻狗舔過之後出現各種包含嘔吐、肌肉痠痛等症狀，一開始他的家人還以為只是普通小感冒，直到某天曼杜費意識變得模糊，並出現胡言亂語等症狀，家人將他送醫治療後才發現曼杜費被一種叫做「犬咬二氧化碳嗜纖維菌（Capnocytophaga canimorsus）」的細菌所引發的敗血症，導致病患膝蓋、鼻子、雙手手指都需切除。

醫師表示，這種病菌存在於貓狗的唾液之中，懷疑曼杜費是因為被舔到手之後去觸碰到自己的眼睛或是嘴巴才會遭到感染，直到目前為止費杜曼為了保命已經進行了五次手術，未來還將接受更多的後續治療。曼杜費的妻子表示，他們目前養了一隻8歲的鬥牛犬，而在丈夫出現症狀時也曾經和1隻流浪狗以及友人飼養的6隻狗接觸過，目前部不知道感染他的細菌從何而來。

對此，威斯康辛州醫學院的傳染病專家奧慕尼茲普萊茲（Silvia Munoz-Price）就表示，曼杜費的病例相當罕見，因此民眾並不需要過度驚慌，只要在接觸過動物之後記得洗手，就不會遭到感染。

男子家人在募款網站上募資（翻攝GoFundMe） 男子家人在募款網站上募資（翻攝GoFundMe）
半裸女跨坐四眼宅暗夜野戰 網... 禮讓行人遭屁孩飆罵五字經 「...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。