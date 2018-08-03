被狗舔感染嚴重敗血症 男子截四肢保命

2018年08月03日 17:55 陳慶餘

美國威斯康辛州一名48歲男子相當愛狗，因此常常跟狗狗們親近，沒想到他卻在近日被狗舔之後遭到細菌感染，甚至還引發敗血症，為了保命，他的鼻子、雙手手指以及雙腳都需要截肢，而男子未來也需面臨更多後續的治療，復原之路相當漫長。

綜合外媒報導，現年48歲的男子曼杜費（Greg Manteufel）相當愛狗，但他卻在今年6月被一隻狗舔過之後出現各種包含嘔吐、肌肉痠痛等症狀，一開始他的家人還以為只是普通小感冒，直到某天曼杜費意識變得模糊，並出現胡言亂語等症狀，家人將他送醫治療後才發現曼杜費被一種叫做「犬咬二氧化碳嗜纖維菌（Capnocytophaga canimorsus）」的細菌所引發的敗血症，導致病患膝蓋、鼻子、雙手手指都需切除。

醫師表示，這種病菌存在於貓狗的唾液之中，懷疑曼杜費是因為被舔到手之後去觸碰到自己的眼睛或是嘴巴才會遭到感染，直到目前為止費杜曼為了保命已經進行了五次手術，未來還將接受更多的後續治療。曼杜費的妻子表示，他們目前養了一隻8歲的鬥牛犬，而在丈夫出現症狀時也曾經和1隻流浪狗以及友人飼養的6隻狗接觸過，目前部不知道感染他的細菌從何而來。

對此，威斯康辛州醫學院的傳染病專家奧慕尼茲普萊茲（Silvia Munoz-Price）就表示，曼杜費的病例相當罕見，因此民眾並不需要過度驚慌，只要在接觸過動物之後記得洗手，就不會遭到感染。