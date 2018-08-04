丈夫偷吃學生妹！元配崩潰自焚住院 渣男竟牽小三拍婚紗

2018年08月04日 08:30 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

愛情總是又甜又悲傷！大陸一名女子與先生結婚7年、育有1女，沒想到恩愛的日子在幾個月前，她突然發現老公的生活開始有了改變，甚至提出離婚的要求，讓她相當灰心。直到得知先生在外早有小三，她便想不開燒炭自殺，結果反被燒成重傷送進加護病房，走上難熬的復健之路。

「30歲，女人最好的年華，從來沒有想過有天自己要經歷這些。」大陸一名暱稱「藍星2010」的女網友在微博上發文表示，今年4月她因先生外遇，想不開試圖燒炭自殺，卻不幸在燒炭昏迷期間，摔下床後頭部遭火盆灼傷。

藍星表示，當年她與先生是在念大學時相識，並談起遠距離戀愛，2人還為了交往引發家庭革命，「好幾次我都想放棄，但出於他的甜言蜜語和信誓旦旦，我還是堅持下去了。」後來她決定斷絕父女關係與老公私奔，結婚後在公公婆婆的經濟援助下生活，3年多前她生下一名女兒，原以為可以這樣幸福過下去，沒想到卻在結婚第7年變了調。

藍星與丈夫結婚7年，卻因情傷燒炭灼傷。(圖/翻攝自微博)

今年1月藍星生日當天，先生忽然加班缺席，這是兩人在一起7年多，老公第一次不在身邊慶祝，而從那天起，藍星就發現先生出差的次數越來越多，且每天出門都會用心打扮，信用卡的消費也莫名增加。有一次，先生講電話時，不小心扯掉耳機線，她便聽到另一頭傳來的是女人的聲音，後來2人對質後，先生也坦蕩蕩地承認外遇。

藍星的先生曾說：「妳當初為了我眾叛親離，不知道怎麼面對父母，這就是妳的死穴，所以妳不能輸，但7年了，妳可能沒有想過要做什麼來抓住我吧！」並開始抱怨藍星結婚後，為了家庭省吃儉用，不化妝、不打扮，叫她多保養也不聽，「我既然推不動妳，那我就推自己。我們離婚吧，大家好聚好散！」

藍星丈夫劈腿的小三還是個研究生。(圖/翻攝自微博)

兩人在元配住院期間，開心地去拍婚紗照。(圖/翻攝自微博)

「知道我自殺後，他們兩個居然還去拍婚紗照！」事後藍星因一時想不開燒炭自殺，卻因此頭部重度傷燒住進加護病房，事後更發現先生在她住院的這段期間，竟帶小三去拍婚紗照，讓她憤而將這段故事PO上網，引起許多網友熱烈討論。目前2人也正在進行離婚訴訟官司，爭取女兒的撫養權。

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