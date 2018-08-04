懷上第4胎！公婆竟要她墮胎「順便結紮」 網狂轟

2018年08月04日 12:16 杜炤佑

這種婆媳關係妳能接受嗎？一名女網友近期懷上第4胎寶寶，原本開心地準備迎接新生命，沒想到公婆卻希望可以拿掉並順便結紮，讓她聽了相當生氣，「人家都愛多子多孫，只有你們不同，知道都只會叫我拿小孩，身體是傷誰？心靈上愧疚感算誰？」

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，目前懷孕5個多月，知道公婆不會想要，所以她和老公都沒說，直到孩子不小心說溜嘴才讓他們知道，沒想到事後女網友卻看到婆婆傳給老公的訊息說：「XX是否有懷孕了？如果有我希望你去把它（他）拿掉，順便也結紮」、「你們的經濟又不允許你們再生第四胎，而我們也有我們的壓力。」

女網友也說：「生這四胎小孩，我都自己帶，都沒有讓公婆帶過，也沒有跟你們拿過關於小孩的養育費，什麼都是靠我們自己、靠娘家。我搞不懂你們的壓力大是什麼？遺產嗎？我們根本連想都沒想過，也沒住一起！」「動不動就叫我結紮，怎麼不叫妳兒子去，雖然我老公已經去了也沒跟他媽講 知道又要碎唸怎麼不是我？」

女網友在臉書發文抱怨。(圖/爆怨公社)

文章一出，其他網友都紛紛留言：「好像另外一半的家人都會希望女生去結紮而不是男生....我有一個朋友生完第一胎後，她婆婆就一直叫她去結紮」、「幹話最會講...」、「看了就火大，憑什麼資格叫媳婦去拿掉，還要結紮，整個就是自私的想法」、「說拿小孩故有不對，但是不是有麻煩到他們什麼，不然這反彈也太大了吧，四萬要養這麼多人是很辛苦的，加油」。