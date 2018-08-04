SOD是真的！已婚女警愛上殺警犯 監獄裡翻雲覆雨被抓包

康諾斯（左）利用職務之便與囚犯潘尼希尼（右）發生關係（翻攝每日郵報）

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澳洲新南威爾斯省坎普西一名34歲已婚女獄警，愛上了一名因為犯下殺警案而入監服刑的犯人，接著更利用自己的職務之便，與南囚犯在監獄裡發生性關係，而在消息曝光後女警也因此遭到逮捕，而男囚犯也被轉移到戒護等級更高的監獄，以防類似事件再度發生。

根據《每日郵報》報導，34歲的已婚女警康諾斯（Amy Connors）育有2子，而她除了在當地的中北海岸矯正中心（Mid North Coast Correctional Centre）擔任獄警以外，同時也是監獄內受刑人的「服務與課程官」，具有和受刑人們在沒有監視器的會談室見面對話的權利。

據了解，警方接獲線報指出康諾斯和獄中的囚犯有不正當關係，而在調查後警方也發現康諾斯的確和一名在2002年犯下殺警案，而遭判刑36年刑期的囚犯潘尼希尼（Sione Penisini）有不正常的感情交流，康諾斯眼見紙包不住火，只好坦承她和潘尼希尼的確多次在監獄裡頭發生關係

根據知情人士指出，由於康諾斯的職務關係，她有權利在會談室內和犯人在沒有監視器的情況下對談，而兩人就是利用這樣的方式來聯絡感情，不過由於在辦事時擔心被人發現，因此他們每次都會速戰速決，只花大約30秒就能完事。事件曝光後，康諾斯也立刻遭到停職並逮捕，案件預計明年開庭，而男主角潘尼希尼則是被轉移到安全層級更高的監獄服刑。

康諾斯目前已被逮捕（翻攝每日郵報） 康諾斯目前已被逮捕（翻攝每日郵報）
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