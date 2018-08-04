月台上開心直播！正妹竟在列車進站前1秒 轉身拉男友跳軌

2018年08月04日 15:47 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

太恐怖！上月28日東京一對年約20歲的情侶，跑到JR北海道線的苗穗車站（苗穂駅）月台直播，但沒想到等列車進站的前一秒，他們竟突然跳軌，當場慘遭輾斃身亡。

據日媒報導，女死者ゆめり當天穿著學生制服前往札幌，還與男友站在車站月台上直播，並與親友們打招呼，沒想到等到列車進站時，2人卻一同跳入軌道，當場輾斃身亡。

事後2人跳軌畫面全透過直播傳送出去，其中一名死者的朋友全程觀看直播，他表示，當時沒有發現2人有異狀，直到看見他們突然跳下軌道後，趕緊拿起手機報警處理，沒想到卻已無法挽回。

2人不幸遭列車輾斃。(圖/翻攝自推特)

警方表示，案發現場有發現智慧型手機與攝影機，鏡頭則剛好對著死者跳下月台的位置，初估評斷是自殺，確切原因還在調查中。不過這段直播影片事後卻詭異地消失了，警方表示，死者ゆめり帳戶在晚間約10點45分停止更新，「但我們到twitter、Facebook、Instagram等社交平台，都沒有找到自殺直播影片，非常奇怪。」

事故發生後，列車就緊急停駛。(圖/翻攝自masanobu.satoh推特)

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