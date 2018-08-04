麵攤推自備容器裝到滿優惠！客帶電鍋裝到爽 老闆傻眼喊卡

有客人利用好意佔便宜，讓麵攤老闆超無奈（翻攝臉書）

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台灣最美風景？政府推行環保政策，而台中一間麵攤為了響應，推出只要民眾消費時自備容器，就一律提供裝到滿服務，沒想到卻有貪小便宜的顧客利用老闆的好意，竟拿著大電鍋過來消費，只花70元就裝走20人份的麵線糊，讓老闆無奈暫停活動。

而他在舉辦活動時也搞笑的表示「但不要刻意拿10人份電鍋的內鍋來裝哦」，但沒想到卻有貪小便宜的顧客真的這樣做，只花70元就裝走20人份的麵線糊，讓老闆無奈暫停活動。

台中一位麵攤老闆本月1日在臉書發文指出，凡是自備容器來買麵線糊一律裝到滿，他在舉辦活動時也搞笑的表示「但不要刻意拿10人份電鍋的內鍋來裝哦」，沒想真的就有顧客這樣做。一對夫妻在今日就各拿一個10人份的電鍋內鍋來買麵線，兩人只花了70元就帶走了20人份的食物，離去前還和老闆炫耀他們自備容器很環保，讓老闆超無奈。

由於理想底不過現實，麵攤老闆只好將活動緊急喊卡，並透過臉書表示：「目前還在虧錢當中，所以當現實大於感性時，我可能要將自備容器裝到滿的活動暫時停止。雖然我相信人性本善，貪婪的人不多，但若是讓我在（再）遇到幾個我不就不用做生意了？在此跟大家說聲抱歉，此活動暫時停止，我在（再）想辦法用其他方式鼓勵朋友自備容器哦，謝謝大家。」

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