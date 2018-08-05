廟會徵打工一場2500！超狂工作內容讓網友笑翻：現代版濫竽充數？

廟會徵打工一場2500！超狂工作內容讓網友笑翻：現代版濫竽充數？（示意圖非當事人／shutterstock）

友善列印
網友在網路上看到超狂打工內容（翻攝批踢踢） 網友在網路上看到超狂打工內容（翻攝批踢踢）

一位網友的友人近日在網路上看到有廟會在徵求打工，內容事需要幫忙演奏國樂，而一場的報酬則是2500元，讓她相當心動的私訊詢問詳細內容，沒想到對方的回覆卻讓人看了之後笑翻，而網友將截圖PO上網之後也引起鄉民熱議，指出這樣的打工根本就可以稱之為「濫竽充數」的現代版。

網友在批踢踢八卦板發文指出，朋友看到有人在徵求打工「國樂表演幫忙，一場2500」，心動的他就立刻私訊詢問工作內容，沒想到對方竟然豪不掩飾的表示，工作內容只要在廟會活動上假裝吹嗩吶即可，而應徵的門檻則是只要吹過直笛的人就能夠來應徵，超狂要求直戳網友笑點。

貼文曝光後網友也紛紛留言：「西索咪還有2500！？」、「不會吹也有2500 真的佛」、「好賺喔不會吹也可以耶哈哈哈」、「沒想到過了兩千多年 濫竽充數依然存在」、「不會吹兩千五，廟到底多賺阿……」、「現在後面會推音響，有些只需要人頭，演唱會就會唱對嘴嗩吶對嘴算啥」、「就爛竽充數現代版」

成語爛竽充數出自於《韓非子•內儲說上》，據說在國時齊宣王非常愛聽人吹竽，總是要叫三百人一起吹竽給他聽，而這三百人在事後都能拿到豐厚的報酬，而當時有個南郭先生非常想賺這筆錢，但卻不會吹竽，所以就吹牛表示自己是吹竽高手，並且願意參加吹竽的樂隊，因為反正樂隊很多人，樂聲又很大，他混在裡面也不會被發現，因此南郭先生就這樣爽賺許久。直到齊宣王死後，他的兒子齊湣王繼位。齊湣王也非常喜歡聽吹竽，不過他不喜歡聽許多人合奏，反而喜歡一個一個吹給他聽。南郭先生聽說齊湣王有這個要求，知道自己再也混不下去，只好趕緊離開。

恐怖慎入！男子廁所內滑倒 慘... 森林拍鹿！驚見「人形怪物」伏...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。