森林拍鹿！驚見「人形怪物」伏地待獵食 駕駛嚇呆躲車內

森林拍鹿！驚見「人形怪物」伏地待獵食 駕駛嚇呆躲車內(左圖翻攝自/youtube/Audrée Tanguay Fréchette/右圖/示意圖/翻攝自/creepypasta.wikia)

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/綜合報導
森林拍鹿！驚見「人形怪物」伏地待獵食 駕駛嚇呆躲車內(影片來源/youtube/Audrée Tanguay Fréchette)

世界上還有許多未知生物，是人類不知道的事情。加拿大一名女駕駛日前行經魁北克省加斯佩山谷(Gaspé Valley)時，發現一隻駝鹿在路邊吃草，畫面相當可愛，於是停下車錄影，豈料之後卻發現有一個細長的人形生物「伏地而來」，女駕駛在車內錄下詭異畫面。

女駕駛伊芙琳（Audree Frechette）日前開車經過，魁北克省一處偏遠山路，當時恰好看見一隻駝鹿吃草，於是停車欲錄下過程，但期間卻發現駝鹿身後，居然出現一隻詭異生物，遠觀推測將近1.82公尺，全身慘白四肢細長，疑似正在跟蹤駝鹿，時而拱起背部想要向前撲去。

女駕駛全程在車內拍攝，也不敢下車察看，事後將這段影片PO上網，目前已累積近20萬觀看次數，許多網友紛紛表示「牠看起來像是電影《魔戒》裡的咕嚕」、「希望是假的！要不然以後晚上，我就不敢去森林裡了」、「感覺牠在等待時機，想吃掉前面那隻駝鹿」。

有網友猜測是「伏地魔瑞克(The Rake)」，外貌類似人形但沒鼻子，皮膚則為淺灰色(圖翻攝自/creepypasta.wikia) 有網友猜測是「伏地魔瑞克(The Rake)」，外貌類似人形但沒鼻子，皮膚則為淺灰色(圖翻攝自/creepypasta.wikia)

還有人猜測是神祕生物「伏地魔瑞克(The Rake)」，外貌類似人形但沒鼻子，皮膚則為淺灰色，2006年曾有人看見他的身影。不過，仍有不少網友提出質疑「為什麼這類的影片，畫質永遠都這麼不清晰」、「也許只是窗戶上的髒汙，拍攝時與外面樹枝交疊，看起來才會像詭異生物」。

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