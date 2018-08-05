自錄廢墟探險！鏡頭一轉…窗上掛紅衣 娃娃直盯他嚇壞

自錄廢墟探險！鏡頭一轉…窗上掛紅衣 娃娃直盯他嚇壞(圖翻攝自/爆怨公社)

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／綜合整理

不少人喜歡刺激冒險，甚至一個人勇闖廢墟。最近一名男網友獨自至某間廢棄渡假村探險，期間看到一間詭異的房間，內部牆壁斑駁雜亂，進去一看更被嚇壞，窗上掛著一件「紅衣」及兩個娃娃，由於景象相當詭異，PO上網後許多人直呼「白天看都覺得毛…」。

一名男網友在《爆怨公社》表示，本身很喜歡獨自到處冒險，日前他又一人至一間廢棄的渡假山莊探險，期間看見了一間房間「真的是差點把屎跟尿都嚇出來...」，影片中房間牆面斑駁，而窗上掛著一件「紅衣長裙」，椅子上還有兩隻娃娃，彷彿在盯著他瞧，詭異景象讓人不禁毛骨悚然。

男網友獨自至廢墟探險，在某房間內驚見紅衣及娃娃(圖翻攝自/爆怨公社) 男網友獨自至廢墟探險，在某房間內驚見紅衣及娃娃(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友嚇歪「真好…膽(台語)」、「白天看都覺得毛…」、「那裡感覺真的不舒服，還是不要在去比較好」、「農七快到了，什麼不好玩玩這個」、「要去這種地方最好找人一起去」、「我不敢一個人到處亂晃，你真有膽」、「我後悔放大圖片了...」、「為什麼要掛衣服？還是那種款式的紅色洋裝...」。

不過，一旁的衣櫃裡掛有乾淨的衣物，也有網友推測「覺得可能有流浪人口住這」、「是有人故意這樣弄來嚇人的吧！」、「感覺是有人住這邊，然後放紅衣服跟娃娃充當人影，來嚇阻其他人」、「覺得是街友住的」，原PO進入房內僅簡單拍攝就離開，而這段影片也引發話題。

不過房內的衣櫃裡，還有乾淨的衣物，有人推測應該是街友在住(圖翻攝自/爆怨公社) 不過房內的衣櫃裡，還有乾淨的衣物，有人推測應該是街友在住(圖翻攝自/爆怨公社)

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