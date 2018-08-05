董事長徵秘書！D奶女友接到面試通知 男友崩潰想攔

2018年08月05日 12:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若是接到飯店致電表示，想挖角你當董事長祕書，你會去嗎？最近一名男網友發文透露，外型亮眼的女友近日接到一通電話，對方自稱是某間飯店的人事，要女友去面試董事長秘書，不過由於她並沒有自投履歷，且對方在電話裡，也未清楚交代工作內容，讓男網友緊張詢問「我該讓她去嗎？」。

一名男網友在《批踢踢實業坊》的「男孩女孩板」發文，表示剛滿24歲的女友，在電子公司工作快兩年，但上週她突然接到某間飯店人事人員的電話，通知她至公司面試，而職缺為「董事長秘書」，工作內容大概是接待董事長的外賓。

不過因對方在電話內，並沒有交代清楚，不免讓男網友感到質疑，認為該職務並未出現在人力銀行裡，「工作內容交待的不清不楚，一直說要去找董事長聊聊就知道了，且未走一般正規的面試流程，例如通知書等」，讓原PO相當擔心，因此上網詢問網友意見「我是不是無論如何，都要攔住女友阻止女友去才對」。

男網友覺得相當詭異，趕緊PO文詢問其他人意見(圖翻攝自/ptt)

對此網友詢問，他女友顏值如何，原PO透露「身高160幾公分、大D，在公司至少10個以上追過她，所以不差」，更表示飯店人事稱是透過104才找到女友，但她並未自行投履歷，讓他不禁困惑「一般來說，秘書職的人不難找，然後又說很急，前一位也不曉得發生什麼事，但是整個流程就不合邏輯」。

不少網友也有同感「其實我比較擔心的是，來電的不是真正的飯店人員...」、「聽起來就詐騙啊！而且整個流程都很怪，如果是正當的工作，應該會照正常流程走」、「這種不是應該是給走投無路，卻又年輕貌美的人的陷阱嗎？」、「如果沒有缺人，妳也沒應徵卻叫妳去，根本是超怪的，不怕被賣掉嗎？」。

不過也有人認為，或許是正當公司，且先去面試並無壞處「很多獵人頭公司不會用人力銀行這種管道找人，不一定是歪的。等她面試完看情況再說，說實在的這樣能跑你怎樣都攔不住」、「若是擔心，還是請女友不要去，若她執意要去，除了尊重她的決定，其他你能做的，只是請她自己注意自身安全便是」。

還有人分享類似經歷「空降也有可能啊！我曾經就是類似狀況進公司的，也沒投履歷，剛進去也有點怕怕的，但後來發現很正常。而且疑慮上未必盡是情色，有的公司是因為老闆脾氣之類的問題，所以還是可以先查公司風評，或陪她去面試，之後再判斷」。