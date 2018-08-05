少女患罕病「如千百隻小蟲咬」 一家人崩潰：快撐不住了

少女患罕病「如千百隻小蟲咬」 一家人崩潰：快撐不住了(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

友善列印
／綜合報導

生病往往讓人難受又病懨懨的，若是不治之症更會讓一家人更無力！大陸江蘇有一名13歲少女徐夢婷罹患罕病脯氨酸肽酶缺乏症(Prolidase Deficiency)，出現機率僅百萬分之一，症狀發作時讓她全身紅腫、有如千百隻小蟲齊咬，又痛又癢；而她的家境不優渥，況且罕病仍無有效療法，讓她相當崩潰，「真的受不了了」。

綜合陸媒報導，來自江蘇徐州的徐夢婷才13歲就過著非人的生活，因為罹患脯氨酸肽酶缺乏症的關係，她日夜受到病痛困擾，全身常常起紅疹又發癢，雙腿的皮膚更已出現嚴重潰爛，一流汗更是又痛又癢，她形容「就像是成千上百隻小蟲一起咬，癢到骨頭裡，不抓又難受，要抓到流血才比較舒服，但結痂後又繼續癢起來」。

一家人看到夢婷發病也無能為力，她的奶奶只能揹著她，分散她的注意力。 一家人看到夢婷發病也無能為力，她的奶奶只能揹著她，分散她的注意力。(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

除了像是被蟲咬的疼痛感和搔癢感之外，13歲的徐夢婷僅有19公斤，瘦到皮包骨，讓一家人看了很心疼；她的家人表示，夢婷從小身體就不好，尤其是皮膚方面常常有毛病，但當時她不舒服時，家人就幫她塗抹藥膏，沒想到會變得如此嚴重。

而脯氨酸肽酶缺乏症是全球罕見的疾病，至今仍無有效治療方式；儘管夢婷和哥哥進行骨髓配對，但成功的話得付50萬元人民幣(約新台幣221萬元)，她們家根本湊不出醫療費，希望能有善心人士願意捐款，幫助她們一起治好夢婷的病。

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