最猛阿嬤！家中闖入黑熊 95歲老婦淡定說3字趕跑牠

最猛阿嬤！家中闖入黑熊 95歲老婦淡定說3字趕跑牠(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

若碰到黑熊闖入家中，想必不少人都會被嚇死。加拿大溫哥華島(Vancouver Island)一名95歲老太太，上週家中遭不速之客「黑熊」闖入，而老婦人不僅不害怕，甚至兩次威嚇趕牠離開，神奇的是，黑熊也安靜的聽她指令，乖乖的回到森林裡。

綜合外媒報導，上週一名95歲老太太安娜(Anna Stady)，家中意外跑進一隻黑熊，當時老婦人正在書房看電視，豈料就聽見廚房傳出聲響，於是跑過去一探究竟，沒想到發現廚房裡，竟跑進一隻大黑熊，當時安娜並沒感到害怕，她表示「然後我就叫牠出去，牠就乖乖出去了」。

95歲的安娜(Anna Stady)(圖翻攝自/thestar.com) 95歲的安娜(Anna Stady)(圖翻攝自/thestar.com)

儘管黑熊出了老太太家門後，但仍在院子裡逗留，安娜便繼續喊「不！回家！（No！Go home！）」，接著黑熊便走進了樹林裡，安娜認為已安全了，成功用3字將黑熊趕走，於是回去繼續看電視，豈料沒隔多久，廚房又傳出聲音，原來那隻熊又再度折返，甚至將安娜的糖罐打破在地。

老婦人忍不住說「天哪！這也弄得太亂了」，隨後再次威嚇要熊離開，甚至嚴肅的說「我是認真的，快出去」，直到牠真的離開後，安娜便趕緊將門鎖好，原來老婦人住靠海的地方，為了保持室內通風，習慣將後院的門打開，黑熊也因此容易闖進來，而且這已經不是安娜首次遇熊的經驗。

老婦人過去曾在卑詩省西部，擔任伐木營地的廚師，而她的工作經常會碰到熊，甚至時常要趕跑圍繞在垃圾桶周圍的黑熊。不過，自然資源與動物保護組織仍提醒民眾，民宅若遭黑熊闖入，仍要多加留意，應撤退至安全的房間，並撥打求救電話，或打給自然資源與動物保護等組織。

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