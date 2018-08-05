援交妹私訊求幫忙！他機智出數學題刁難 結局超展開

援交妹私訊求幫忙！他機智出數學題刁難 結局超展開(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

現在通訊軟體發達，經常會有人收到陌生人私訊。最近一名男網友就收到不認識的正妹私訊，對方自稱大學生，表示自己經濟有困難，需要賺取學費「能請大哥援助一下嗎？我品學兼優、五官端正，一定讓您滿意」，男網友一看就知是陷阱，於是上網找數學題刁難對方，豈料援交妹竟神破解，超展開劇情讓網友笑翻「這一定是數學系的」。

一名男網友在《爆廢公社》PO出對話截圖，最近一名自稱「糖糖」的正妹私訊他，表示她一名北上求學的大學生，由於經濟有困難，因此下學期的學費繳不出來，希望男網友可以援助她，最後甚至說出「我品學兼優、五官端正，一定讓您滿意」。

援交妹與男網友對話，讓不少人笑翻(圖翻攝自/爆廢公社) 援交妹與男網友對話，讓不少人笑翻(圖翻攝自/爆廢公社)

而男網友一看就覺得是詐騙，因此想辦法惡整對方，於是在Google找了一個數學題目，要對方證明拉格朗日均值定理，更保證「解出來就跟你援交」，沒想到援交妹竟認真回覆一段數學公式，反問「我答得對嗎？」，這個回覆當場將男網友看傻眼，PO文開玩笑表示「不能言而無信...，我決定幫助這位急需救助的無助少女！答案對不對已經不重要」。

許多網友笑翻「你遇到數學老師」、「這個工讀生有在讀書的！」、「一言既出駟馬難追，真男人」、「有文化的雞！」、「重點是到底對不對，別欺負沒讀書的」、「快援她，你的暑假作業有人幫寫了」、「看來真的是缺學費上課，可以請她加我嗎？我有課業上問題」、「我終於知道，為什麼詐騙集團不錄取我了」、「接下來只能的跟她討論活塞定律了」。

而這張圖其實早在2012年就出現過，如今再發仍引發網友討論(圖翻攝自/爆廢公社) 而這張圖其實早在2012年就出現過，如今再發仍引發網友討論(圖翻攝自/爆廢公社)

還有人猜測援交妹，究竟怎麼寫出這段公式「她的答案應該也是網路找的」、「網路找的也沒辦法4分鐘解出吧！」、「看回文格式，應該是自己打的機率比較高」。不過其實這段對話早在2012年，就出現在大陸的論壇裡，最近又被網友翻出來重製，仍逗笑不少網友，也藉此警惕其他人，網路詐騙要小心。

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