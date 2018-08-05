「微露屁股蛋」辣妹穿熱褲逛街 遭控害人意淫被轟出商場

2018年08月05日 16:33 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

夏天有許多女性會選擇穿裙子或短褲，在炎熱的高溫中求生存。美國阿拉巴馬州一名19歲少女吉普森(Gabrielle Gibson)日前和同齡女孩一樣穿著熱褲逛街，但逛到一間商場時竟被警衛認為褲子太短，會害男人意淫，當場將她趕出去；事後她將此事發想到臉書，意外掀起網友論戰，有人稱「是商場又不是學校，這也要管」。

綜合外媒報導，2日吉普森在臉書上抱怨，日前她穿著年仔短褲逛莫比爾的Bellair商場，但卻被兩名警衛攔下，其中一名先盯著她的屁股蛋，結果竟表示她的熱褲會「引人遐想」，所以必須得將她趕出商場；吉普森提到過程中兩人粗魯又不禮貌，儘管她解釋短褲是因為自己肉多大腿粗，才會一直往上滑，但仍被轟出商場。

吉普森表示，事發當下兩名警衛還威脅她「要報警處理」，但令她不解的是，商場內有其他人穿著短褲，「現在是8月，外面大概超過華氏100度(約攝氏)37度」、「我不覺得穿短褲造成誰的困擾，他們也不該覺得有問題」；她氣憤地說，「根本是成年男性沒辦法管好自己，結果害得我被趕出去」。。

吉普森穿熱褲被趕出商場的事情引起熱議，有網友還上傳商場有男子將褲子脫到膝蓋露出內褲的照片，笑說「寧願看熱褲」。(圖/ 翻攝自臉書@Gabrielle Gibson)

熱褲事件讓吉普森又氣又尷尬，她自拍穿短褲的照片並寫出這段商場遇難記，意外掀起網友論戰，「這不是妳的問題，妳沒有做錯什麼」、「商場又不是學校，現在還要規定服裝」、「自己不遮還怕別人看？」、「商場內有很多小孩，家長怕他們看到吧」、「長輩不喜歡妹子露屁股蛋」。

而Bellair商場事後馬上發聲明，提到商場守則有明確規範，「我們重視營造一個家庭友善的購物環境，有明文規定顧客要穿著得體，任何違反規定的人都會被要求更換衣物，或是即刻離開商場」。