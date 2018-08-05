熟女遭搶秒露「胸器」壓制 小偷全身軟掉慘吃土

熟女遭搶秒露「胸器」壓制 小偷全身軟掉慘吃土(圖/ 翻攝自YouTube影片)

友善列印
／綜合報導
熟女遭搶秒露「胸器」壓制 小偷全身軟掉慘吃土(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

一般人在街上遇到搶匪，大多數人為了保護自身安全，都會選擇放棄財物，離搶匪越遠越好。最近俄羅斯有一名熟女走在路上，卻遭到一名男小偷行搶，搶走她裝有20萬盧布(約新台幣9.5萬元)的錢包；豈料意外惹怒熟女，直接將小偷撲倒，狠狠用身體壓制對方，最後警方趕到，才發現小偷已全身癱軟滿臉泥土。

綜合外媒報導，日前俄羅斯基洛夫州街頭發生一起奇特的搶案，一名短髮熟女走在路上，突然有一名疑似喝醉的男子衝到她身旁，直接搶走她的錢包，當下熟女不僅沒有受驚嚇，反倒是直接將小偷壓在地上，並用她豐滿的身材狠狠制服他。

後來小偷滿臉泥土狼狽地被警方逮捕。 後來小偷滿臉泥土狼狽地被警方逮捕。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

而熟女一邊壓著小偷，一邊大罵「吃土啦！人渣！我的錢都是辛苦賺來的，要拿來養家的耶」，小偷完全無法反抗，只能用嘴巴回嗆「我可是偷走妳錢包裡的20萬盧布(約新台幣9.5萬元)」；他一說完再度惹怒熟女，讓她氣得繼續破口大罵教訓小偷。

在警察底到現場前，有不少圍觀者也默默上前，一名男子拿著水杯直接淋在小偷頭上，再拿一杯水給熟女喝，更趁機踹了小偷幾下；還有其他民眾對著鏡頭比中指，表現出對小偷的不屑。後來警方趕到後，拉開憤怒的熟女，看到小偷已全身癱軟，臉上還滿是泥土，最後被警方以現行犯逮捕帶回警局。

俄國防部IG驚見「裸女露點照...

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