2018年08月06日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

超佛公司！工作工時自己決定 主管承認：每天不知道誰會來上班(影片/ 取自YouTube「Japan News and Discussion」，如遭移除請見諒)

許多上班族每天一早趕打卡，或是常常被主管分配做自己不想做的事情，讓人面對工作總是越來越無力。日本有一間海鮮加工廠卻和一般公司不同，不僅不會替員工排班，他們還能自己選擇上下班時間和想做什麼工作，根本是佛系公司；最有趣的是，連主管也表示，「每天都不知道誰會來上班」。

綜合日媒報導，位於大阪的巴布亞紐幾內亞海鮮加工廠受到當地民眾熱議，因為在這裡工作的員工，想上班就能上班，如果要休假也不用跟主管報備，平常還能選擇自己想做的工作內容；而主管武藤北斗接受訪問時也提到，「自己決定想做的工作，員工就能全心全意投入，也比較不會偷懶」。

在工廠辦公室內還有特別記錄，哪位員工不喜歡做哪種工作，這樣子主管就不會強迫員工做他們不想做的事情。一般人聽到這種管理方式，第一個直覺會認為都沒人來上班，公司豈不是會倒閉；但事實完全相反，這種上班模式反倒是能正常運作，甚至還提高工廠生產力。

而自從開始自由上班模式後，5年來只有1次沒有員工到工廠上班，所以當天只好關門。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

武藤北斗對於管理方式做出分析，「我至今每天早上都不知道誰會來上班，但我們已經讓員工自行決定工時與工作，就得將目標放遠、放大，不能掌握每日工作進度，但把時間拉長，一個星期或是一個月，我們的員工還是會如期達成目標」；而對於記錄員工不喜歡的工作方面，恰巧大家偏好彼此互補，「我們沒有所有人都不想做的工作，所以營運上沒有問題」。

巴布亞紐幾內亞海鮮加工廠目前有3名正職及16名兼職，有不少還是家庭主婦，所以能自行決定上班時間，對她們來說真的相當便利。而自從開始自由上班模式後，5年來只有1次沒有員工到工廠上班，所以當天只好關門；不過，平時員工工作效率好，因此就算沒有人上班，也不足以影響公司營運。