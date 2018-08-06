心悸胸悶不舒服跟二尖瓣膜脫垂有關嗎？

心悸胸悶不舒服跟二尖瓣膜脫垂有關嗎？(示意圖/shutterstock 達志影像提供)

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/綜合整理 郭育祥醫師/授權提供
心悸胸悶不舒服跟二尖瓣膜脫垂有關嗎？

「二尖瓣膜脫垂」是一種最常見的心臟瓣膜疾病之一，許多人可能都有此症狀，但終其一生沒有檢查出來，即便有檢查出來，也不見得會有任何特定的不舒服，除非脫垂的程度非常嚴重，導致心臟血液逆流、影響心臟正常運作。但就實際情況來說，這樣中重度的閉鎖不全並不常見，大約只佔10%左右。不少人會直覺地將心臟方面的不適，歸咎於二尖瓣膜脫垂。

中華民國自律神經失調症協會理事長郭育祥醫師表示，在自律神經失調的門診中，有好幾個特定疾病名稱，時常從患者口中聽到，而「二尖瓣脫垂」，絕對是其中排行前三名的熱門指標。心悸、胸悶、喘不過氣、呼吸困難…其實正是自律神經失調的典型症狀之一，雖然它的確也是二尖瓣膜嚴重脫垂時可能出現的反應，但90%的二尖瓣膜脫垂並不會造成這樣的現象。

郭育祥醫師表示，當患者做盡各種心臟相關檢查，超音波、心電圖，甚至還有患者連侵入性的心導管也做了，但還是覺得心悸胸悶、喘不過氣、呼吸困難時不時就發生。這時應該尋求自律神經失調方面的專業檢測與診療，也許問題的根本並非心臟，而是管控全身上下器官的自律神經系統出了問題，把失調的神經系統調整好，微乎其微的瓣膜脫垂將不再成為困擾。

《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》

文章來源：Dr.Guo‧《郭育祥診所》

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