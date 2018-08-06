翁吃隔夜西瓜消暑突腹痛 「70公分小腸」壞死被切除

2018年08月06日 09:24 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

炎熱的夏天，吃上冰涼的西瓜最消暑，但有人吃了隔夜西瓜，竟造成小腸壞死。大陸湖南省湘鄉市一名70歲老翁，日前將前一天冰在冰箱的西瓜拿出來吃，沒想到兩個小時後，肚子就開始感到不適，忍到隔天才送醫治療，豈料長達70公分的小腸竟因此壞死，最後只能切除。

綜合陸媒報導，老翁張建軍（化名）25日晚上，覺得又熱又渴，於是從冰箱拿出一塊前天冰的西瓜食用，沒想到幾個小時後，肚子就感到不舒服，起初認為狀況不嚴重，因此未立即就醫，但到隔日他仍痛的受不了，於是才至長沙市中心醫院治療。

70歲老翁只因吃隔夜西瓜，沒想到小腸竟因此出血壞死(圖翻攝自/瀟湘晨報)

據了解，28日張姓老翁又被轉診至長沙市中心醫院普外科，雷志盛主治醫師進一步檢查後發現，老翁應該是罹患「急性出血壞死性小腸炎」，指他的腸子可能已經梗阻、壞死，隨後進行解剖檢查「發現有近70公分長的小腸已充血、水腫以及壞死，只能手術切除，幸好過程很順利，病患恢復狀況良好」。

雷志盛醫師提醒，許多民眾認為冰箱是安全的保鮮箱，但實際上，若是存放食物的方式不正確，細菌也可能在冰箱裡大量繁殖，而不管西瓜有沒有包保鮮膜，其實都不適合放進冰箱裡長期保存，建議切了後就應立即食用完畢。