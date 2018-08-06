翁吃隔夜西瓜消暑突腹痛 「70公分小腸」壞死被切除

翁吃隔夜西瓜消暑突腹痛 「70公分小腸」壞死被切除(左圖翻攝自/瀟湘晨報/右圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

炎熱的夏天，吃上冰涼的西瓜最消暑，但有人吃了隔夜西瓜，竟造成小腸壞死。大陸湖南省湘鄉市一名70歲老翁，日前將前一天冰在冰箱的西瓜拿出來吃，沒想到兩個小時後，肚子就開始感到不適，忍到隔天才送醫治療，豈料長達70公分的小腸竟因此壞死，最後只能切除。

綜合陸媒報導，老翁張建軍（化名）25日晚上，覺得又熱又渴，於是從冰箱拿出一塊前天冰的西瓜食用，沒想到幾個小時後，肚子就感到不舒服，起初認為狀況不嚴重，因此未立即就醫，但到隔日他仍痛的受不了，於是才至長沙市中心醫院治療。

70歲老翁只因吃隔夜西瓜，沒想到小腸竟因此出血壞死(圖翻攝自/瀟湘晨報) 70歲老翁只因吃隔夜西瓜，沒想到小腸竟因此出血壞死(圖翻攝自/瀟湘晨報)

據了解，28日張姓老翁又被轉診至長沙市中心醫院普外科，雷志盛主治醫師進一步檢查後發現，老翁應該是罹患「急性出血壞死性小腸炎」，指他的腸子可能已經梗阻、壞死，隨後進行解剖檢查「發現有近70公分長的小腸已充血、水腫以及壞死，只能手術切除，幸好過程很順利，病患恢復狀況良好」。

雷志盛醫師提醒，許多民眾認為冰箱是安全的保鮮箱，但實際上，若是存放食物的方式不正確，細菌也可能在冰箱裡大量繁殖，而不管西瓜有沒有包保鮮膜，其實都不適合放進冰箱裡長期保存，建議切了後就應立即食用完畢。

熟女遭搶秒露「胸器」壓制 小... 酒店小姐一定有S？老司機專業...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。