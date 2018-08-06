2018年08月06日 11:48 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

館長骷髏衣被爆抄襲 承諾給原作「30萬」：說得出做得到(影片來源/youtube/成吉思汗館長-飆悍直播紀錄)

網紅館長「陳之漢」作風大膽、敢怒敢言，因此吸引不少粉絲支持。最近他即將推出的衣服被爆抄襲，先前有網友告知，新衣上的骷髏設計疑似抄襲，4日館長曾開直播否認，之後爆料者還貼出前後對比的證據影片，而6日早上，館長態度改變並發文表示，願意給原作者「30萬元」。

館長原先要推出一款「骷髏」設計的衣服，但圖樣一出後，卻有網友傳訊息指，這張圖疑似抄襲，還貼出國外原作者的作品，而館長4日對此開直播，堅持否認抄襲一事，更說「你比人皮脫下來，就是這個圖案」、「每個骷髏幾乎長的差不多」。

甚至還加碼30萬與網友對賭，表示美編可以拿出原圖，不過爆料的網友，隨後也拿出兩張圖對比影片，發現館長的美編變形眼窩、加大顴骨、削尖下巴等，不過從骷髏頭上的細紋設計，仍可看見兩張圖幾乎雷同，只是經過一些微調。

館長得知後再度開直播表示，美編已被他責備，且許多美術人士也傳訊息給他，這件有爭議的衣服也不出了，先前花的成本與時間自行吸收，雖然廠商前後打了6件樣，但不希望做出這種被批評抄襲的東西，也會加強團隊美編的管理「今天我做出來的一定是獨一無二手繪、完全自創的，今天如果有爭議，很簡單那就不要出了」。

而今(6)日，館長更在粉絲團發文，表示希望可以找到原作者，並證明他是本人，再請律師與對方聯絡「我願意為了我決策者的失誤，願意給原作者30萬元，我是男人說得出做得到，所以大家幫找是否真原作者，我在想人與他聯繫確認後進行匯款，謝謝大家！信譽是男人的生命」。

隨後還有網友爆料，館長答應要付三十萬台幣，向原作者買下版權「而且已自行找到原作者，同時我也已經把這個好消息轉達給原作者，館長的決定感動了我，我決定從此以後，在場外不再發文嘴館長了」。許多網友則表示「不管如何，館長身為老闆，對顧客、對員工、對這件事情的處理方式，真的是讚」、「館長，欣賞你的真負責精神」。