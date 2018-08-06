2018年08月06日 11:55 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

酒店小姐一定有S？老司機專業勸世文被讚爆（影片取自YouTube/教授鼠鼠）

談到酒店許多人避之唯恐不及，更是蒙上一層神祕色彩。在網路上小有名氣的知名網紅「教授鼠鼠」坦承曾做過八大，他強調，歡場無真愛，酒店妹要清楚知道自己的目標是什麼，最好是想辦法存錢，然後「存到錢就趕快離開」。

鼠鼠解釋，八大行業是很大的事業體，營收有地上和地下，金權瓜分從店家、角頭、組仔、官員…，酒店就是由店家、經紀、酒店妹組成，店家的妹子都是由經紀供給，「包含傳播、伴遊、飯局、包養、小模、show girl，這些資料和資源都可能是互通的。」

鼠鼠提醒，如果打算投身八大行業，酒店妹子怡調要找到好的經紀，不要所託非人，最後若是不幸染毒，就只能一輩子被控制沉淪，更遑論是存到錢；並且進入這行，切忌對人深交，更不要和經紀、幹部、客人談戀愛，「不是說歡場一定無真愛，只是比例比中樂透還低，妳都已經選擇出來上班了，凡事靠自己才穩，男人是最不可靠的生物，趕快賺到錢讓自己越來越好才是真的」。

至於酒店妹是不要一定要做S？鼠鼠直言，根據顏值和尺度問題，姿色不錯的就去便服店、禮服店，長得還好的就要到制服店，那就必須要付出較多的服務，「當然你到便服或是禮服店也有可能遇到要S的情況，這就是業績壓力。」但他也提到，現在的酒店都會尊重個人意願，如果不能配合也不會強逼，只是賺錢難度就會提高。

鼠鼠表示，酒店生活日夜顛倒，加上酒店妹每天喝酒，很可能會有「職業傷害」，若是吃藥（吸毒），很多妹子都容易生病，瘦得只剩骨頭，常常沒辦法上班就要「自買」，賺不到錢還染上毒癮，所以職業壽命不會太長，如果做愈久還存不到錢，只會愈老，「為了生存，本來把持住的底線也沒了，然後就陷入惡性循環無法上岸。」

鼠鼠也分享曾收到一名男網友來訊，對方提到因女友家裡欠錢，想投身八大，但又耳聞八大都會有S，「那這樣不是很破很髒？既然女友都要做八大，那是不是乾脆自己帶還可以抽？」對此，鼠鼠反批「這是社會現象的一部份，職業不分貴賤，你不要在那邊笑別人，大家都是出來討生活的，你不想讓她去做酒店，就自己賺多一點，不要在那邊靠北，連女友都養不起還想靠女人養。」

影片曝光後引起網友熱議，不少人心有戚戚焉「進去很難退出來的…價值觀會完全變形，年輕靠皮相賺錢，年老上不了岸，慘殘慘殘﻿」、「要洗白很難，畢竟外面錢沒在八大那來的快」、「鼠鼠教授說的都是非常實際的酒店生態，我看過的也都是沉淪的較多，從年輕有本錢時做酒店，有點年紀改當經紀帶小姐，再老點不是去私娼接客不然就是歡唱100、茶藝館上班，長期煙酒日夜顛倒導致身體病痛…唉～能上岸正常工作賺錢的實在是少數中的少數…以前也很常跑酒店，也認識一些小姐，有些私底下是相當黑暗的…是一個沒有所謂法律的世界」。

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