被打回原形！《海角七號》10年 恆春成「第二個墾丁」

電影《海角七號》知名場景「阿嘉的家」（圖／本報資料照片）

友善列印
／綜合報導

10年前創下國片票房記錄的《海角七號》掀起國片熱潮，連帶振興了恆春半島旅遊熱潮，然而如今恆春古城宛如墾丁大街，人潮銳減，2018上半年度更是僅剩176萬人，面臨10年來最慘觀光寒冬。

導演魏德聖的電影作品《海角七號》，不但捧紅劇中許多角色，隨著該劇在華人地區播放、上映更帶動了墾丁、恆春觀光，根據墾管處的統計資料顯示，以2008年作為分水嶺，在電影上映前，恆春半島觀光人數，每年平均約400萬人次；2009年後，隨著《海角七號》、台劇《我在墾丁天氣晴》陸續在港澳熱播，包括恆春、墾丁、滿州、車城等，電影場景每每擠爆人潮，2010年觀光人數突破650萬，後來加上陸客全面開放的推波助瀾下，2014年更衝破837萬旅遊人次，堪稱觀光盛世。

如今鉛華洗盡，遊客數量也被打回原形，人潮已不如以往，2017年滑落至437萬人次，2018年上半年統計人數僅176萬，儼然陷入觀光低潮中。根據《自由時報》報導，「阿嘉的家」的屋主張永源透露，「《悲情城市》之於九份，如同《海角七號》之於恆春，造訪的人比看過電影的人還多。」

張永源說，現在來訪的遊客已經很少有人看過《海角七號》，人潮比當年高峰少了近6成，附近電影中的各主要景點，「水蛙機車行」、「阿嘉躲雨處」如今已改建；阿嘉上班的郵局、古城西門、夏都酒店海灘，罕有影迷朝聖；「友子阿嬤的家」、「茂伯的家」早已恢復民宅模樣。

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