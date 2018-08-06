2018年08月06日 14:09 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

正妹隆乳後患怪病！身體變90歲老婦 忍痛取出假奶

不少女生為了讓身材更有曲線，會選擇透過隆乳進行改變，但小心整形都帶有風險。澳洲一名27歲模特兒拍影片坦承，2014年她曾在乳房植入填充物，原本以為會帶來更有自信的生活，豈料卻是一場噩夢的開始，她的身體出現許多病狀，讓她彷彿像90歲的老太太。

K A R I S S A 👽 P U K A S（@karissapukas）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 28 日 下午 6:58 張貼

綜合外媒報導，澳洲正妹普卡斯(Karissa Pukas)是一名模特兒，也常在YouTube分享影片，最近她曝光自己兩年前隆乳一事，但術後她身體卻出現問題，不僅視力變差甚至狂長粉刺、慢性疼痛、盜汗、掉髮、體臭，就連消化系統也失常「我覺得自己像一個老女人，我不知道為什麼我才26歲，卻變得如此蒼老和虛弱」。

普卡斯痛苦不已「這些症狀讓我覺得，像被困在90歲老人的身體裡」，雖然她曾至醫院檢查，但結果都顯示正常，找不到病因讓她不知所措，經常感覺全身疼痛「我身體聞起來有酸臭味，而且尿液的味道也很怪，時常感到暈眩、頭髮不斷掉落，臉上更是長出許多粉刺，就連腸道也出現慢性腹瀉」。

K A R I S S A 👽 P U K A S（@karissapukas）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 14 日 上午 12:46 張貼

普卡斯後來才發現，身體的異常疑似從隆乳後開始，猜測可能是身體植入異物，導致她的自身免疫系統出現保護反應，雖然沒有任何檢驗可證明她的說法，但普卡斯決定先取出植入物，「我從來沒想過要把植入物取出，但當我研究越多，我認為這些症狀都與它們有關，所以才做出這個決定」。