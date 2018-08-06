2018年08月06日 14:19 邱柏玟

怒給一顆星！網購禮物送女友慘變工具人 老闆：在家睡覺也中槍(圖/ 翻攝自爆料公社)

網路購物盛行，除了買東西不用出門很便利之外，還能透過其他消費者對賣家的評價做判斷，但評價真的能相信嗎？有一名在蝦皮賣東西的女網友信譽良好，但日前卻收到第一個一顆星評價，買家抱怨送完禮就被分手，超狂理由讓賣家超難過，無奈地說「在家睡覺也中槍」。

昨(5)日一名蝦皮女賣家在臉書社團抱怨，提到早上起床時看到一名買家給的一顆星評價，而對方的評論寫著，「送完女友隔天分手，X，覺得被當工具人，我難過」，但她馬上說她才想大唱5566的《我難過》，因為這是她開始賣東西後，第一個一顆星評價；她最後也無奈地表示，「在家睡覺也中槍」，並笑說自家商品讓買家「擺脫工具人」。

賣家收到一顆星評價，對方的理由讓她哭笑不得。(圖/ 翻攝自爆料公社)

女賣家掃到颱風尾的經驗，卻勾起一票網友的好奇心，紛紛留言「好奇他買什麼」、「所以妳是賣什麼，好好奇哈哈哈」、「所以他送了什麼要讓我們知道，以免我們再次犯錯」、「所以到底送什麼，想知道+1」、「分手神器？」；有不少人也被逗笑，「哈哈哈，先讓我笑一下，版主好無辜」、「我笑了，難怪會是工具人」。

還有網友發現女賣家高EQ的回應，「女朋友真的很過分！連分手都要先把我們家的洗髮精收下，替你感到心痛，快點再買幾組回去PO在FB/IG，相信下一段美妙的戀情會快快到來唷」，將買家的負評變成另一種宣傳自家商品的方式，有人大讚「當老闆太可惜，要也要當總裁」。