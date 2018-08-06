迎七夕！4成台女「無套一夜情」不怕愛愛後遺症

2018年08月06日 14:55 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

七夕將屆，可算是帶槍上陣的好日子，海外約會App《JustDating》調查發現，4成台女從不帶套也不愛「戴」，僅2成女生會隨身攜帶保險套，而男生則有5成表示保險套為出門必備品。

挑選保險套時，有7成以上男女喜愛啪啪啪沒有隔閡的真實觸感，會專挑超薄潤滑款式的保險套。而酒精更是一夜情時不可或缺的催情劑，超過一半的男女都會小酌一二營造前奏氣氛，一邊喝酒一邊「撩」，男生最愛的「助性酒」是威士忌，女生則偏愛紅酒。

進場前，有一半男生會隨身攜帶保險套以備不時之需，其中以20歲的男生「最守規則」，有7成的人會帶在身邊，但年齡越大卻越不愛戴套，40歲以上的大叔只有2成會隨身攜帶。

帶槍上陣也要有防護措施，8成男生遵守一夜情禮儀，先穿好小雨衣再前進衝刺；但有4成女生曾「無套一夜情」，其中23歲女生高達5成喜歡沒有保險套的快感，只有2成女生會在過夜包中放保險套，以防愛愛後遺症。

想要翻雲覆雨，7成以上男女優先考量厚薄度；另外，老司機透露「潤滑感」也很重要，滑水道的極限快感可讓雙方一套玩到底。追求刺激的慾女，有3成人喜歡來點不一樣的套套觸感，螺紋、顆粒、狼牙棒都可以增添不同情趣；而飄散著淡淡水果香氣的小雨衣，也會讓女生忍不住想多親兩下。

此外，酒精可說是逐愛燃情的催情劑。超過一半的男女都會喝酒暖身提前準備，男生普遍喜愛選擇帶有泥煤味的威士忌藉酒助性，尤其年紀越大的男生，有3成人會先飲2~3杯。其次則是白酒、紅酒。不過，大多數女孩子是不愛烈酒的，濃度太高容易醉，5成的女生都喜歡紅酒，輕輕晃動酒杯，全身毛孔散發著濃濃的費洛蒙，成為女生最愛的「助性酒」第一名，啤酒及白酒則分居二、三名。

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