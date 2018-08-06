不舒服想睡覺！乖貓突發狂亂抓 主人就醫驚覺撿回一命

2018年08月06日 15:13 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些動物具有靈性，有時甚至救人一命。英國一名女子養了一隻8歲的貓，3年前某一晚她突然感到身體不適，原本以為是小感冒，於是打算睡覺休息，豈料愛貓卻反常不對勁，不斷地在床邊騷擾主人，甚至用貓爪抓她的臉，無可奈何下，主人便至醫院就診，才發現愛貓竟然救了她一命。

根據《每日郵報》報導，39歲夏洛特（Charlotte Dixon）養了一隻白貓提奧（Theo），由於她單身未結婚，與愛貓感情相當好，但三年前有一晚，夏洛特突然感到身體不適，起初以為是小感冒，因此打算回房間睡覺，但詭異的是，原本溫馴的提奧卻性情大變。

夏洛特透露「那晚，提奧一直用爪子抓我，而且不斷喵喵大叫，甚至跳在我身上，疑似想要我保持清醒，最後我決定打電話給媽媽，她便叫了救護車」。沒想到至醫院檢查後，醫護人員告知，她的腦裡疑似有血栓，所幸夏洛特沒有睡著，要不然就可能永遠醒不來了，夏洛特才驚覺，愛貓居然救她一命。

而這件事情也讓許多人感動，近日當地貓咪組織「Cat’s Protection」，原本要頒發「年度最佳貓咪獎」給提奧，但不幸的是，牠在頒獎典禮前一個禮拜，就過世了，對此夏洛特表示「對於愛貓的離世，讓她感到難過，但一方面也很驕傲，提奧能獲得這項殊榮」，而提奧也會一直活在她心中。